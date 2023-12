Hiina allutas keskpanga täielikule partei kontrollile

Hiina Rahvapank (People's Bank of China) on Hiina keskpank. Juhtides maailma suuruselt teise majanduse rahapoliitikat, tegemist on formaalselt ühe olulisima keskpangaga. Ometi on selle otsused tihti mõjutatud Hiina valitseva kommunistliku partei kapriisidest.

Kuigi minevikus lubasid Hiina võimud keskpangale rohkem otsustusruumi, millega kaasnes riigi majanduse suurem liberaliseerimine, on viimasel ajal võimude lähenemine muutunud.

Hiina keskpank on alati tegutsenud Hiina valitsuse juhtnööride järgi, kuid sel aastal karmistati järelevalvet panga tegevuse üle veelgi. Sisuliselt allutati pank kommunistliku partei juhitud Rahanduslikule Keskkomisjonile (Central Financial Commission). Organisatsioonis on 100 ametnikku, kes alates märtsist teostavad kõrgeima järku järelevalvet kõikide Hiina finantsasjade üle.

Samuti lõi Peking Finantsreguleerimise Rahvusameti (National Administration of Financial Regulation – NAFR), mis hakkab teostama jooksvat järelevalvet kõikide finantsalaste tegevuste üle peale väärtpaberituru.

NAFR allub otse Hiina valitsusele ning see võtab üle paljud Hiina keskpanga pädevused. Näiteks läheb keskpanga 1761 maakondlikust kontorist üle 1600 NAFR-ile. Samuti hakkab NAFR teostama järelevalvet elektrooniliste maksulahenduste üle, millega varem tegeles samuti keskpank.

Hiina keskpank ei jäänud puutumata ka Hiina ametkondades toimuvatest puhastustest. Endine panga asejuht Fan Yifei eemaldati ametist korruptsioonisüüdistuste alusel. Panga rahapoliitika valdkonna eest vastutanud Sun Guofengi suhtes algatati juurdlus juba 2022. aasta mais. Paljud madalama astme ametnikud, kelle teeneks oli Hiina finantssüsteemi osaline liberaliseerimine, sunniti ametikohalt lahkuma või viidi teistesse asutustesse üle.

Keskpanga habras positsioon kajastub ka selles, et selle uus president Pan Gongsheng ei kuulu kommunistliku partei keskkomiteesse. Samal ajal kuuluvad sinna mitme Hiina riigiomandis oleva kommertspanga juhid, kelle tegevuse üle keskpank formaalselt teostab järelevalvet. Tegelikkuses aga just partei ja selle juhtivad organid annavad pangale juhtnööre tegutsemiseks.

Financial Timesiga suhelnud asjatundjad peavad keskpanga parteile täieliku allutamise põhjuseks selle juhtide soovimatust kasutada rahapoliitikat Hiina valitsuse eesmärkide saavutamiseks.

"Hiina keskpank on olnud üpris ettevaatlik vana süsteemi juurde naasmise suhtes, kui laenude abil rahastatud investeeringuid kasutati majanduskasvu turgutamiseks," ütles anonüümseks jääda soovinud välismaine akadeemik, kes suhtles hiljuti kaasa arvatud keskpanga juhi Pan Gonsengiga.

Akadeemiku sõnul mõistavad Hiina keskpanga ametnikud riigi majandusprobleeme, kuid nad ei usu, et neid väljakutseid oleks mõistlik lahendada stimuleeriva rahapoliitika kaudu Hiina majanduse kõrge võlakoormuse ja jüaani nõrkuse tõttu.

Kuigi Hiina keskvalitsuse enda võlakoormus on madal, siis kohalikud omavalitsused, provintsid ja paljud ettevõtted maadlevad kõrge võlakoormusega. Hiljuti otsustas Hiina valitsus eraldada üks triljon jüaani (125 miljardit eurot) omavalitsuste ja provintside võlgade refinantseerimiseks.

Hiina keskpank aga ei olnud kuigi vaimustunud sarnaste plaanide laiendamise osas väikeettevõtetele ja raskustesse sattunud kinnisvaraarendajatele, kelle võlgu soovib valitsus refinantseerida keskpanga kaudu. Paljude ametnike sõnul peaks sellega tegelema riigi valitsus rahanduspoliitika kaudu, mitte keskpank rahapoliitika kaudu.

Kuid valitsuse survel kasutab keskpank nüüd selliseid monetaarse rahastuse skeeme senisest rohkem. Toetustena antud sooduslaenud moodustasid septembri seisuga 15 protsenti Hiina Keskpanga bilansist.

Osad analüütikud arvavad, et selline majanduse juhtimine ei aita Hiina struktuurseid probleeme lahendada ning riskib keskpanga marginaliseerimisega.

"Rahapoliitilised meetmed võivad leevendada survet lühiajalises perspektiivis, kuid see pole piisav pikas plaanis selliste raskete probleemide lahendamiseks nagu investeeringute tootluse langus, vähenev tööjõu hulk ning puudulik sotsiaalkaitsesüsteem," ütles Hopkinsi Ülikooli politoloogia professor John Yasuda.

Hiina keskpank on olnud vastu võla refinantseerimisele keskpanga bilansi suurendamise ehk rahvakeeli rahatrüki kaudu. Nüüd aga võib keskpank sattuda olukorda, kus see lihtsalt täidab partei suuniseid.

"Senisest ulatuslikuma otsese järelevalve tõttu võib kahaneda panga võimekus kvantitatiivsele lõdvendamisele vastu panna," ütles San Diego California Ülikooli 21. sajandi Hiina uuringute juht Victor Shih.