Maersk taastab oma konteinerlaevade liiklust Punasel merel

Maersk teatas pühapäeval, et see taastab lähiajal vedusid mööda Punast merd. Ettevõtte otsuste põhjuseks on USA ja Washingtoni liitlaste uus algatus meretee patrullimiseks, kaitsmaks tsiviillaevu terroristide rünnakute eest.

USA teatas algatuse loomisest eelmisel nädalal. Ametlikuks algatuse nimetuseks on Operatsioon Õitsengu Kaitsja (Operation Prosperity Guardian). Punane meri ja Suessi kanal on üks olulisemaid maailma mereteid, mille kaudu liigub 10 kuni 12 protsenti maailma kaubandusmahtudest.

Operatsiooni põhjuseks on Jeemenis tegutsevate huthi mässuliste rünnakud tsiviillaevadele. Huthi mässulised on väitnud, et ründavad laevu, mis on seotud Iisraeliga, kuid rünnaku alla on sattunud ka laevad, mis ei vedanud kaupu Iisraeli või Iisraelist.

"Kuna Operatsioon Õitsengu Kaitsja on käivitumas, valmistume ette laevade transiidi taastamiseks Punase mere kaudu nii ida- kui läänesuunas," ütles Maersk pressiteates.

Ettevõte lisas, et see töötab plaanide kallal, et esimesed laevad liiguks meretee kaudu niipea, kui see on operatiivselt võimalik. Samas hoiatas ettevõte, et sõltuvalt riski astmest võib see otsuse ka tagasi pöörata.

Laupäeval ründas Iraan USA sõnul kaubalaeva, mis liikus 200 meremiili kaugusel India rannikust. Tegemist on esimese Iraani rünnakuga pärast huthi mässuliste rünnakute algust.