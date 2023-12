Tallinn hindas ööbusside projekti edukaks ja lisab liinid Viimsisse ja Nõmmele

Ööl vastu laupäeva ja ööl vastu pühapäeva Balti jaamast seni Lasnamäele, Mustamäele, Väike-Õismäele ja Pelguranda liikunud bussiliinidele lisandub Viimsisse ja Nõmmele viiv ööbussiliin, vahendas "Aktuaalne kaamera"

"Meil ei ole olnud ühtegi intsidenti, kuhu oleks pidanud sekkuma turvatöötaja. Ainukene asi, mida bussijuhid on öelnud, on see, et ainus asi, mis öiseid sõitjaid päevastest eristab, on see, et nad naeravad rohkem," rääkis Tallinna abilinnapea nõunik Natalie Mets (SDE).

Bussid väljuvad iga poole tunni tagant, kuni poole neljani hommikul ja need on linnaelanikele tasuta.

Linnavalitsuse hinnangul näitas pilootprojekt, et ööbusside järele on nõudlus olemas, kuivõrd suviti sõitis nendega keskmiselt 2700 inimest ühe nädalavahetuse jooksul.

"Me kindlasti jätkame pidevat loenduri andmete ja kasutajate uuringu jälgimist. Kui mingid liinid on täiesti tühjad, siis ei ole mitte mingit põhjust nendega jätkata, samas kindlasti tahaks enne suve üle vaadata ja mõelda, kas võiks panna käima uuesti ka liini neljapäeval vastu reedet," ütles Mets.