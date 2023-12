Ukraina peab esmakordselt jõulupühasid läänega samal ajal

Selle aasta alguses muutis Kiiev ametlikult jõulude kuupäeva, et see langeks kokku Lääne-Euroopa jõuludega.

"Ma arvan, et jõulude ametliku kuupäeva muutmine on väga oluline. Riik peaks end Venemaast ja selle pühadest distantseerima," ütles kirikukülastaja.

Pühapäeval peeti jumalateenistus ka UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluvas Kiievi koobaskloostris, mida veel hiljuti hoidis oma haardes Vene mõjudega vaimulikkond. Pühapäeval peeti seal jumalateenistus ukraina keeles.

"Minu jaoks isiklikult tähendab see nihutamine jõulude tähistamist kogu õigeusu kristlaste kogukonnaga. Ukraina on alati olnud Euroopa riik, alates kasakate ajast. Mul on väga hea meel, et saame seda tähistada 25. detsembril, nagu ülejäänud maailm seda teeb. Oleme seda püha oodanud, tähistame seda koos ukraina kogukonna ja kogu maailmaga. Loodan, et uus aasta toob meile kõigile rahu, õnne ja võidu," ütles kirikuline Inna.

"See on minu arvates õige tegu. Tsiviliseeritud maailm, kogu Euroopa, teeb sama. Ma ei taha olla seotud agressorriigiga ja tähistada nii, nagu nemad seda teevad. Oleme Euroopaga koos, tsiviliseeritud maailmaga ja Jumal on meiega," sõnas kirikuline Anastasia.