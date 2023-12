Kirikud pidasid esmaspäeval jõulujumalateenistusi

Esmaspäeval on esimene jõulupüha ning kirikutes peeti jõulujumalateenistusi. Pärast Eesti iseseisvuse taastamist on esimene ja teine jõulupüha riigipühad ja puhkepäevad ning alates 2005. aastast on seda ka jõululaupäev.

Esmaspäeval on esimene jõulupüha ehk ka Kristuse sündimise püha. Pühapäeval peeti luterikirikutes jõuluõhtu jumalateenistusi. See oli ettevalmistuse aeg, kus loeti kirjakohti Kristuse sündimisest.

"Esimene, teine ja vanasti ka kolmas jõulupüha need on üks suurimate pühade tsüklitest. Seetõttu ka kiriku värvid on teised. On punane ja valge, mis on kuninglikud ja jumalikud värvid, mis on jõulude ajal. Usutunnistus on Nikaia-Konstantinoopoli usutunnistus ja lauldakse laudamust või suurt kiituselaulu," ütles EELK Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse õpetaja Arho Tuhkru.

Katoliiklased kogunesid jõulupühaks pühapäeva hilisõhtul. Tallinna Peeter Pauli katedraal oli rahvast täis.

Jõulupühad on rõõmupühad, ütles piiskop Philippe Jourdan ja lisas, et jõuluajal võiks inimestel olla südames üks vaba koht nende jaoks, kes vajavad tuge.

Abivajajate märkamine ja aitamine teeb jõulupühad kõigi jaoks paremaks, ütleb piiskop. "Kui jõulupühad on läbi meile jääb siiski see jõulurõõm isegi siis, kui aega läheb mööda siis rõõm püsib, sest me oskasime leida ruumi ka teiste jaoks oma elus."

Koos läänekirikutega tähistab praegu jõule Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik. Metropoliit Stefanus ütleb, et jumala armastus aitab üle kuristikest, mis eraldavad inimesi üksteisest ja ka iseenda olemusest.

"Leidku jumalik Petlemma laps meie südametes ja kõigis avatud südametes rohket õiglust, armastust, rahu ja kindlat lootust," sõnas Stefanus.

Eestis tegutseb kaks õigeusu kirikut ning teine, Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik tähistab jõule nii nagu enamus idakirikuid 7. jaanuaril.