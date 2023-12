Serbias jätkusid protestid erakorraliste valimiste tulemuste vastu

Rahvusvaheliste vaatlejate hinnangul esines valimistel häälte ostmist ning eelnevalt täidetud sedelite valimiskastidesse lisamist.

Linnavalitsuse hõivamise katses on vahistatud kümneid inimesi, kümned politseinikud on saanud vigastada. Meeleavaldajatel õnnestus läbi murda politsei püstitatud tõketest ning lõhkuda aknaid ja uksi.

"Vaatamata meie kasutatud kaitsevahenditele jõudsime olukorrani, kus vigastada sai kaheksa politseinikku, kelle hulgas on ka raskete kehavigastustega kolleeg," ütles Serbia politseijuht Ivica Ivkovic.

"Kui me lubame kasutada poliitiliste eesmärkide saavutamise nimel vägivalda ja riigikukutamist, siis meil pole varsti seda riiki. Nüüd näete, milline sisu on terminil maidaniseerumine," ütles Belgradi linnapea kohusetäitja Aleksandar Sapic.

Serbia presidendi Aleksandar Vučići sõnul on rahutused välismaalt provotseeritud eesmärgiga kukutada Serbia seaduslikult valitud valitsus ning käivitada revolutsioon.

Ka Venemaa süüdistab läänt.

"Ilmselgelt on käimas protsessid, milles kolmas osapool, sealhulgas välisriikide toetatud jõud, üritavad kutsuda esile rahutusi Belgradis," ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

Esmaspäeva päeval blokeerisid sajad üliõpilased Belgradis ministeeriumide ees tänavaid samuti nõudega tühistada valimistulemused. Üliõpilased rõhutavad, et neil pole linnavalitsuse hoone ründamisega mingit pistmist.

"Blokaad algab keskpäeval! Vabandame nendes hoonetes elavate inimeste ees, sest me hakkame natuke karjuma, see pole meie süü, vaid riigihalduse ministeeriumi ja kohaliku omavalitsuse süü," ütles protestija.

"Lahenduseks on paremad institutsioonid ja tugevamad institutsioonid ning selleks, et see juhtuks, peame inimeste teadvust veelgi rohkem äratama," sõnas protestija Danijela.

Serbia valimiskomisjoni peakorteri ees on meelt avaldatud viimased nädal aega, mitu opositsionääri on alustanud näljastreiki. President Vučići sõnul alustab uus parlament tööd jaanuaris, uus valitsuse pannakse kokku veebruaris.