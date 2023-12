Oluline 26. detsembril kell 7.15:

- Ukraina hävitas 13 Vene drooni 19-st;

- Štupun: võitlus Marjinka eest jätkub;

- Venemaa korraldas droonirünnaku Ukrainale;

- Ukraina relvajõud hävitasid Krimmis Vene dessantlaeva Novotšerkassk;

- Forbes hindas USA viimaste sõjaliste abipakettide sisu Ukrainale;

- Ukraina valitsus esitas parlamendile mobilisatsiooni seaduseelnõu.

Ukraina hävitas 13 Vene drooni 19-st

Ukraina kaitseväe teatel hävitas riigi õhukaitse 13 Vene Shahed-136 drooni, kokku kasutas Venemaa öises rünnakus 19 drooni.

Droone lasti välja Krimmis asuva Balaklava linna ja Venemaal Krasnodarski Krais asuva Primorsko-Ahtarski linna lähistelt.

Droonid hävitati Odessa, Hersoni, Mõkolajivi ja Hmelnõtskõi oblasti õhuruumis.

Štupun: võitlus Marjinka eest jätkub

Ukraina kaitseväe pressiesindaja Oleksandr Štupun eitas Kremli väiteid, justkui oleksid Vene väed Donetski lähedal asuva Marjinka linna hõivanud. Štupuni sõnul käivad veel lahingud linna pärast.

"Meie sõdurid on Marjinka administratiivsete piiride sees, lahing linna pärast jätkub," ütles Štupun.

"Linn on täielikult hävitatud, kuid on vale rääkida Marjinka täielikust hõivamisest [Venemaa poolt]," lisas pressiesindaja.

Vene võimud teatasid esmaspäeva õhtul Marjinka linna hõivamisest, kuid seni pole nende väidete kohta kinnitusi tulnud. Linn asub Donetski lähedal ning seal elas enne Venemaa täiemahulise sissetungi algust 10 000 inimest. Praeguseks on linn sisuliselt hävitatud.

Venemaa korraldas droonirünnaku Ukrainale

Venemaa korraldas öösel vastu teisipäeva järjekordse droonirünnaku Ukrainale. Mõkolajivi linnas oli kuulda plahvatusi.

Pärast kella 22.00 esmaspäeval teatasid Ukraina võimud drooniohust Hersoni, Dnipropetrovski, Kirovohradi ja Tšerkassõ oblastis. Kesköö paiku teatas Ukraina rahvusringhääling Suspilne, et Mõkolajivi linnas oli kuulda plahvatusi.

Hiljem töötas õhuhäire ka Kiievi, Vinnõtsja ja Hmelnõtskõi oblastis.

Samuti teatati teisipäeva hommikul, kell 5.18 raketiohust Kiievis. Õhuhäire lõpetas tööd kell 5.39.

Ukraina relvajõud hävitasid Krimmis Vene dessantlaeva Novotšerkassk

Ukraina relvajõud hävitasid ööl vastu teisipäeva suure dessantlaeva Novotšerkassk, mis oli Vene mereväe Musta mere laevastiku teenistuses, teatas uudisteagentuur UNIAN.

Õnnestumisest teatas Ukraina õhujõudude ülem kindralleitnant Mõkola Oleštšuk sotsiaalmeediakanalis Telegram.

"Ja laevastik Venemaal väheneb!" rõõmustas kindral.

"Seekord läheb Venemaa Musta mere laevastiku lipulaevale Moskva järgi suur dessantlaev Novotšerkassk," jätkas sõjaväelane.

Oleštšuk tänas õhujõudude piloote ja kõiki asjaosalisi nende põhjaliku töö eest.

"Püksid jalga ja kaduge meie Krimmist enne kui on hilja!" lisas kindral.

Õhujõudude andmetel vedas sõjalaev muu hulgas Iraanis toodetud mehitamata õhusõidukeid, millega pommitatakse Ukraina linnu.

Ööl vastu teisipäeva teatasid ajutiselt okupeeritud Feodosia elanikud võimsatest plahvatustest sadamapiirkonnas. Seejärel hakati internetis avaldama fotosid ja videoid suurest tulekahjust. Taustal oli kuulda plahvatuste helisid. Krimmi kohaliku venemeelse sotsiaalmeediakanali andmetel võis õhku lennata Iraanist laskemoona vedanud laev.

Poolsaare okupatsioonivõimud teatasid, et sadamaala piirati sisse, tulekahju lokaliseeriti ja plahvatused väidetavalt peatati.

Uudisteagentuur UNIAN tõi välja, et laev on mõeldud dessandiks niiöelda varustamata rannikul ning vägede ja varustuse transportimiseks meritsi. See on võimeline transportima erinevat tüüpi soomukeid, mille seas tanke.

Aasta 2022 märtsikuus sai Novotšerkassk täiemahulise sõja alguses Ukrainas juba Berdjanski sadama rünnaku käigus kahjustada.

Ukraina sõdurid õppustel Donetski oblastis. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/THOMAS PETER

Forbes hindas USA viimaste sõjaliste abipakettide sisu Ukrainale

Ukrainasse saabuvate sõjaliste abipakkide sisu annab ülevaate sõja olukorrast ja aitab ennustada sõjaliste operatsioonide edasisi etappe, vahendas esmaspäeval väljaande Forbes hinnangut uudisteagentuur UNIAN.

Forbesi andmetel sisaldasid näiteks Ukraina vastupealetungi eelõhtul tarnitud abipaketid hulgaliselt soomusmasinaid ja muid Vene vägede vastase pealetungi jaoks vajalikke süsteeme.

Samas sisaldab viimane USA abipakett Ukrainale suures koguses laskemoona, lammutustehnikat ja HESCO kaitsetõkkeid.

"Kuigi paljud neist asjadest olid ootuspärased, siis näitab HESCO tõkete lisamine võimalikku nihet Ukraina sõjalistes jõupingutustes rohkem kaitsekesksuse suunas," märgiti artiklis.

"HESCO sein talub võimsat plahvatust ja peatab enamiku otsetulemürske. Pakkudes nõnda isegi rohkem kaitset, kui betoonsein. Lisaks suudab sõdurite meeskond need kiiresti täita ja luua tõhusalt väga tugeva kaitsepositsiooni mõne tunni jooksul," öeldakse artiklis.

USA sõjaväes on HESCO laialdases kasutuses.

"HESCO tõkete tarnimine Ukrainasse viitab ukrainlaste vajadusele asuda kiiresti kaitsepositsioonile, et tõenäoliselt tõrjuda Vene vägede uus pealetung. Need tõkked annavad Ukraina vägedele võimaluse oma positsioone kiiresti ja tõhusalt tugevdada. Selliseid positsioone on Vene vägedel raske hõivata," kirjutas Forbes.

Ukraina valitsus esitas parlamendile mobilisatsiooni seaduseelnõu

Ukraina valitsus esitas ülemraadale mobilisatsiooni ja sõjaväelise registreerimise parandamise eelnõu, teatas teisipäeval uudisteagentuur UNIAN.

Sellest teatas valitsuse esindaja parlamendis Tarass Melnitšuk.

"Ukraina valitsuse seadusandliku algatuse subjektina registreeris parlament seaduseelnõu "Teatud Ukraina seadusandlike aktide muutmise kohta seoses mobilisatsiooni, sõjaväelise registreerimise ja sõjaväeteenistuse teatud küsimuste parandamisega"," täpsustas Melnitšuk.

"Lisaks registreeris valitsus raadas seaduseelnõu "Ukraina haldusõiguserikkumiste seadustiku ja Ukraina kriminaalkoodeksi muudatuste kohta seoses vastutuse tugevdamisega sõjaliste õigusrikkumiste eest"," lisas poliitik.

Ukrainas jätkuvad ettevalmistused 500 000 sõjaväelase mobiliseerimiseks, vahendas esmaspäeval portaal Unian.

Ministrite kabinet töötab välja mobilisatsioonireegleid, kirjutas erakonna Rahva Teener parlamendifraktsiooni juht David Arahhamia oma Telegrami kanalis.

"Väejuhatus on esitanud taotluse 500 000 sõjaväelase mobiliseerimiseks. Valitsus töötab välja reegleid," märkis poliitik. Arahhamia lisas, et esmaspäeval pidanuks valitsuskabinet esitama mobilisatsiooni eelnõu, mille kallal see sõjaväe palvel töötab.

"President Volodõmõr Zelenski rõhutas selgelt, et nõuab väeteenistusele terviklikku lähenemist. Lihtsalt uute inimeste värbamine ja praegu teenivate inimeste probleemide mitte lahendamine ei ole lahendus. Parlament ootab valmis dokumenti, mida saab komisjonis arutada. Sõjaväelased vajavad lahendusi oma probleemidele," rõhutas fraktsiooni juht.

Zelenski teatas suurel aastalõpu pressikonverentsil, et sõjavägi tegi ettepaneku mobiliseerida veel 450-500 000 ukrainlast.

Hiljem ütles kaitseminister Rustem Umerov, et Ukraina kaitseväkke on vaja suurt hulka inimesi, et tõsiselt tugevdada rindejoont Vene okupantidega, mille pikkus on üle 3000 kilomeetri.

Sõjalis-poliitiline vaatleja Oleksandr Kovalenko märkis, et Ukrainas on selline hulk inimesi võimalik mobiliseerida aastaga. Ekspert rõhutas, et pärast mobilisatsiooni tuleb inimesi sõjategevuses osalemiseks korralikult ette valmistada.