Politsei on pühade ajal enim tegelenud perevägivalla juhtumitega

Politsei- ja piirivalveameti vastutav Andres Tiik ütles, et kuigi suuremaid vahejuhtumeid esinenud ei ole, on tänavused pühad politseile olnud siiski töised ja seda eelkõige perevägivalla tõttu.

"Politseil on olnud pühad töised, nii nagu ka varasematel aastatel. Kui õnneks võib öelda, et käesoleval aastal siiski suuri vahejuhtumeid esinenud ei ole. Kõige rohkem on siiski tooni andnud pere- ja lähisuhtevägivallaga seotud teated," ütles Tiik ERR-ile.

Tiik lausus, et varasemate aastatega võrreldes on näha teatavat lähisuhtevägivallast teavitamiste kasvu. "Kui möödunud aastal jäi see number umbes 40 piiri peale ööpäevas, siis käesoleval aastal on see olnud 23. detsembril 55, 24. detsembril 60 ja 25. detsembril 52 juhtumit," sõnas Tiik.

Tiik tõi välja et perevägivalla ja üldse vägivallajuhtumite puhul on pea alati üks osapool olnud alkoholi tarvitanud.

Tiigi sõnul on perevägivalla puhul olnud mitmel juhul kannatajateks ka lapsed.

Politseile andsid pühade ajal tööd ka alkoholi tarvitanud juhid. Tiigi sõnul pidi politsei autoroolist kõrvaldama 68 joobes juhti. "See number on mõnevõrra väiksem kui eelmisel aastal, kuid siiski murettekitav," ütles politseiametnik.

Toimus ka viis kannatanutega liiklusõnnetust, mis on vähem kui mullu.