USA demokraadid ei suuda sisserände küsimuses üksmeelele jõuda

Kuigi demokraadist USA president Joe Biden on pakkunud välja oma 111 miljardi dollari suuruses eelnõus lisaks Ukraina, Iisraeli ja Taiwani abistamisele kuuluvatele vahenditele ka 13,6 miljardit dollarit USA lõunapiiri kaitsmiseks, pole veel vabariiklased nõustunud eelnõu toetama. Kuna aga eelnõu vastuvõtmiseks on vaja vabariiklaste juhitud esindajatekoja toetust, jätkuvad läbirääkimised. Vabariiklaste peamine nõudmine on sisserändepoliitika karmistamine.

Demokraadid pole ametlikult veel teatanud, kui kaugele nad on valmis minema kompromissi otsimisel, kuid anonüümsete allikate teatel oleksid demokraadid nõus ebaseaduslike sisserändajate kinnipidamiskeskuste ehitamisega.

Lisaks oleksid demokraadid valmis karmistama "usutava diskrimineerimise kartuse" standardit. Inimesed, kel on alust karta diskrimineerimise pärast oma kodumaal, saavad USA-s esialgse õiguskaitse, kuigi tegelikult ei pruugi neil olla alust põgeniku alalisele staatusele, kirjutab The Times.

Praegusel hetkel saavad peaaegu kõik USA piirile saabunud esialgse õiguse riiki siseneda ning neile määratakse kohtumenetluse kuupäev. Ometi ei ilmu paljud õigeks ajaks kohtusse ning kaovad ametnike radarilt. Käesoleva aasta lõpuks kasvas asüüli taotlemisega seotud lahendamata kohtumenetluste arv kolme miljonini, kuigi see oli kõigest kahe miljoni tasemel veel aasta tagasi.

Ometi on paljud latiino päritolu demokraatide saadikud mures, et neid pole läbirääkimistesse kaasatud.

"Oleme sügavalt mures, et president kaalub Trumpi-aegsete sisserändemeetmete toetamist, mille vastu demokraadid ja tema ise on võidelnud, vastutasuks meie liitlaste aitamise eest, mida vabariiklased nagunii toetavad," seisis USA senati sisserände, kodakondsuse ja piirijulgeoleku alamkomisjoni juhi Alex Padilla kaasautorlusel koostatud kirjas. Padilla ja teised kirjale allakirjutanud on latiino päritolu.

Samuti kritiseeris Padilla, et ühekordse rahastuseelnõu eest olevat demokraadid nõus tegema püsivaid järeleandmisi sisserändepoliitikas.

Ka erakonna vasaktiiva esindajad pole kompromissiks vabariiklastega valmis. 99 esindajatekoja demokraati ja ühte senaatorit koondava Kongressi Progressiivse Fraktsiooni (Congressional Progressive Caucus - CPC) juht Pramila Jayapal hoiatas, et vabariiklaste ettepanekud on mõeldud demokraatide toetajaskonna killustamiseks. Kokku on demokraatidel 213 saadikut esindajatekojas, seega CPC-sse kuulub pea pool Kongressi alamkoja demokraatidest.

Jayapali sõnul ei hääleta paljud vasakpoolsed ja noored valijad Bideni poolt järgmisel aastal, kui ta nõustub vabariiklaste ettepanekutega. Saadik arvab, et need valijad kas jäävad koju või hääletavad mõne sõltumatu kandidaadi poolt Bideni asemel.

Kokku saab järgmisel aastal esmakordselt USA presidendivalimistel hääletada kaheksa miljonit noort valijat ning nende seas poleks sisserände piiramine populaarne, ütles vasakpoolne noorte valijatega tegelev organisatsioon NextGen America.

"Usume tulevikku, kus sisserändajad ja nende pered on kaitstud, ning me toetame poliitikaid, mis võtavad avasüli vastu sisserändajaid ning austavad nende õigusi," ütles organisatsiooni juht Cristina Tzintzún Ramirez.

Erakonna paremtiiba kuuluv Lääne-Virginia demokraadist senaator Joe Manchin kutsub omakorda üles ellu viima sisukaid reforme.

"Tegelikkus on see, et me vajame suuri, struktuurseid reforme, et piirata oluliselt ebaseaduslike piiriületuste arvu meie lõunapiiril," ütles Manchin.