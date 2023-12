Tehisaru ja sellega seotu on viimasel ajal üks räägitumaid teemasid.

Euroopa Parlament jõudis nõukoguga kokkuleppele seaduseelnõu asjus, mis peaks tagama, et tehisintellekti kasutamine Euroopas on ohutu, austab põhiõigusi ja demokraatiat. Euroopa Parlamendi saadik Andrus Ansip ütles intervjuus Mall Mälbergile, et Euroopa Parlamendil tuli ka järeleandmisi teha ja Ansip peab neid järeleandmisi mõistlikuks.