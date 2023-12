Iisraeli armeejuhi sõnul kestab Gaza sõda kuid

"Sõda kestab mitu kuud ja kasutame erinevaid viise, kuidas kindlustada saavutatu kestmine pikaks ajaks," lausus Halevi pressikonverentsil, mis peeti Gaza piiril.

"Pole olemas võluvitsa ega otseteid, et lammutada terroriorganisatsiooni, ainult sihikindel ja järjepidev võitlemine. Me jõuame Hamasi juhtkonnani, võtku see siis nädala või kuid," lisas ta.

Iisraeli juhtkond lubas pärast 7. oktoobril toimunud suurt terrorirünnakut, et Hamas hävitatakse. Seni on õhust, maitsi ja meritsi tehtud rünnakutes hukkunud Gazas pea 21 000 inimest.

"Me ütlesime kohe alguses, et sellest saab pikk sõda, sest me seadsime pikaajalised eesmärgid ja me tahame olla põhjalikud, seetõttu saab (sõja) kestus olema pikk," lausus Halevi.

"Kas me saame lõpuks öelda, et Iisraeli ei ümbritse vaenlane? Ma arvan, et see on liiga auahne, aga me loome uue turvaolukorra," lisas ta.