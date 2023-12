Väliseestlane Anne-Liis sai 84-aastaselt esmakordselt Eesti passi

Anne-Liis Ise sündis 1939. aastal Eestis, kuid põgenes perega viis aastat hiljem Saksamaale. Veidi aja pärast liiguti edasi USA-sse, kus Anne-Liis elab praegugi.

"Mu abikaasa kord ütles, et immigrant assimileerub ajaga, aga põgenik jääb põgenikuks eluks ajaks. Ma arvan, et tal oli õigus, sest et ma olen siin üles kasvanud. Ma olen Ameerika kodanik. Ma armastan seda maad. See on mulle palju andnud. Ma olen tänulik kõige eest. Aga südames ma olen eestlane ja eestlaseks jään, nagu see laul ütleb," rääkis Ise.

Anne-Liisi sõnul otsustas ta seetõttu oma viimases eluveerandis taotleda esimest korda Eesti passi. Samuti tõukas teda tagant see, kui ta pereliikmed liitusid aasta tagasi Baltimore-Washingtoni Eesti segakooriga.

"See koor on laulupeol laulnud ja nad lähevad ka nüüd, ma arvan, järgmine kord, ja siis mu lapsed lähevad sinna laulukaare alla ja ma mõtlesin, et nüüd on aeg pass saada ja tagasi minna eestlasena, tõsise eestlasena," lausus Ise.

Anne-Liisiga samal päeval sai Washingtonis Eesti passi tema tütar ja New Yorgis andis taotluse sisse üks lapselastest. Eesti dokumentide saamine on Anne-Liisi arvates noorema põlvkonna jaoks eriti oluline, sest siis on neil kontakt oma teise kodumaaga ja alati koht, kuhu minna