Oluline 27. detsembril kell 5.52:

- Venemaa korraldas droonirünnaku Ukrainale;

- Vene võimud teatasid Ukraina drooni allatulistamisest;

- Zalužnõi: armee ei esitanud konkreetse arvuga mobiliseerimistaotlust;

- Zelenski: Ukraina peab ise või partneritega tootma vajalikud relvad;

- Ukraina: Vene vägi korraldas ööpäevaga viis raketi- ja 21 õhurünnakut;

- Vene rünnakus Hersoni raudteejaamale hukkus üks, sai viga neli inimest.

Venemaa korraldas droonirünnaku Ukrainale

Venemaa ründas öösel vastu kolmapäeva Ukrainat droonidega. Ukraina kaitseväe sõnul sisenesid ründedroonid Ukraina õhuruumi lõunast.

Kell 18.58 teatati drooniohust Hersoni ja Mõkolajivi oblastis. Hiljem hakkas õhuhäire töötama ka Odessa, Vinnõtsja, Tšerkassõ, Hmelnõtskõi ja Žõtomõri oblastis.

Kesköö paiku teatas Ukraina rahvusringhääling Suspilne plahvatustest Odessas. Esialgsetel andmetel sai droonirünnakus kahjustada elumaja ning sündmuspaigal on ka vigastatuid.

Kell 1.21 teatati teisest droonirünnaku lainest. Õhuhäire hakkas töötama Zaporižžja ja Dnipropetrovski oblastis. Hiljem teatati drooniohu laienemisest Poltava ja Harkivi oblastile.

Kella nelja paiku lõppes õhuhäire töö kõikides oblastites. Ukraina kaitsevägi avaldab täpsema informatsiooni rünnakus kasutatud droonide arvu ning võimalike kahjustuste kohta hiljem.

Vene võimud teatasid Ukraina drooni allatulistamisest

Rostovi oblasti kuberner Vassili Golubev väitis, et Vene õhukaitse tulistas oblasti õhuruumis öösel vastu kolmapäeva alla Ukraina drooni.

Kuberneri sõnul pole veel teada, kas droonirünnaku tagajärjel sai keegi kannatada.

Zalužnõi: armee ei esitanud konkreetse arvuga mobiliseerimistaotlust

Ukraina väejuhatus ei esitanud konkreetset arvu, kui palju inimesi on vaja mobiliseerida relvajõududesse, teatas teisipäeval kaitseväe ülemjuhataja Valeri Zalužnõi.

"Alustame sellest, et väejuhatus ei teinud mingit taotlust mingile arvule ega muud taolist. Väejuhatus jätkab oma riigi kaitsmise ülesannete täitmist ning vastavalt sellele kujundab oma taotlusi: taotlusi laskemoonale, relvadele ja inimressursile," seletas Zalužnõi.

"Seda tehakse jooksvalt ning mingis eraldi formaadis, eraldi üritusena kas valitsuses või ülemraadas, me seda ei tee," lisas ta.

Zalužnõi rõhutas, et väejuhatus täidab oma volitusi kooskõlas nende funktsioonidega, mis talle on pandud.

Kaitseväe ülemjuhataja rõhutas, et mobiliseeritavate arv on kavandatud järgmiseks aastaks. See arvestab praeguste puudujääkide katmist, uute väeosade moodustamist, samuti kaotuste prognoosi, mida võidakse kanda aasta jooksul.

"Sellest tulenevalt ei saa ma välja öelda seda arvu ega seda, milline arv on seotud nende näitajate ühe või teise osaga. See on sõjasaladus," selgitas ta.

Uudisteagentuur Unian teatas teisipäeval, et Ukraina valitsus esitas ülemraadale mobilisatsiooni ja sõjaväelise registreerimise parandamise eelnõu.

Ukrainas jätkuvad ettevalmistused 500 000 sõjaväelase mobiliseerimiseks.

Ministrite kabinet töötab välja mobilisatsioonireegleid, kirjutas erakonna Rahva Teener parlamendifraktsiooni juht David Arahhamia oma Telegrami kanalis.

"Väejuhatus on esitanud taotluse 500 000 sõjaväelase mobiliseerimiseks. Valitsus töötab välja reegleid," märkis poliitik.

President Volodõmõr Zelenski teatas suurel aastalõpu pressikonverentsil, et sõjavägi tegi ettepaneku mobiliseerida veel 450 000-500 000 ukrainlast.

Hiljem ütles kaitseminister Rustem Umerov, et Ukraina kaitseväkke on vaja suurt hulka inimesi, et tõsiselt tugevdada rindejoont, mille pikkus on üle 3000 kilomeetri.

Zelenski: Ukraina peab ise või partneritega tootma vajalikud relvad

Ukraina peab iseseisvalt või koos partneritega tootma kogu relvastuse, mis on vajalik võitlemaks agressiooni vastu, ütles president Volodõmõr Zelenski teisipäeva õhtul videopöördumises.

"Ukraina peab tootma - iseseisvalt või koos partneritega - kõik, mis on vajalik kaitseks Venemaa agressiooni igasuguste vormide eest," ütles ta.

Ta märkis, et kõrgeima ülemjuhataja peakorteri äsjane nõupidamine oli täielikult pühendatud relvastuse tootmisele järgmisel aastal.

"Tõime peaministriga välja, millises mahus vahendeid on vaja suunata kiirendatud korras kaitsetööstusele. Ametnikud peavad ka paika panema kõik ülesanded meie diplomaatilise töö jaoks järgmisel aastal - nimelt selle, mis puudutab kokkuleppeid partneritega relvade tootmise, komponentide ja varustuse tarnimise osas," ütles president.

Ukraina: Vene vägi korraldas ööpäevaga viis raketi- ja 21 õhurünnakut

Vene sõjavägi korraldas viimase ööpäeva jooksul viis raketi- ja 21 õhurünnakut, teatas teisipäeval Ukraina kindralstaap.

Vaenlane tulistas ka 38 korda mitmikraketiheitjatest, lisati teates seisuga kell 18.00.

Suurtükkide ja miinipildujatega tulistati rohkem kui 95 asustatud punkti Ukrainas.

Vene rünnakus Hersoni raudteejaamale hukkus üks, sai viga neli inimest

Venemaa ründas teisipäeval Ukraina lõunaosas asuvat Hersoni, tabamuse sai linna raudteejaam, kus evakueeruvad tsiviilisikud ootasid rongi, teatas teisipäeval Ukraina siseminister.

Esialgsetel andmetel hukkus vähemalt üks ja sai vigastada neli inimest.

"Herson õhtul. Umbes 140 tsiviilisikut ootamas jaamas evakuatsioonirongi. Just sel hetkel alustas vaenlane linna massiivset pommitamist," ütles Ihor Klõmenko Telegrami-postituses.

Klõmenko sõnul sai surma üks ja viga kaks politseinikku. Teised kannatanud olid tsiviilisikud.

Rünnakust Hersoni raudteejaamale teatas ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski.