USA ja Iisrael arutasid sõja jõudmist Gazas järgmisse faasi

Oluline 27. detsembril, kell 8.10:

- USA ja Iisrael arutasid sõja jõudmist Gazas "teise faasi";

- Hamas: Gazas sai ööpäevaga surma 241 inimest;

- Okupeeritud Läänekaldal sai Iisraeli operatsioonis surma kuus inimest;

- Hezbollah' raketirünnakus sai haavata üheksa Iisraeli sõdurit;

- Allikad: Iisrael tagastas 80 Gazas hukkunud palestiinlase surnukehad;

- USA tulistas Punase mere kohal alla mitu huthide drooni ja raketti;

- Pariis väljendas sügavat muret võitluse hoogustumise pärast Gazas;

- Ametist lahkuv Hollandi minister saab ÜRO koordinaatoriks Gaza asjus.

USA ja Iisrael arutasid sõja jõudmist Gazas "teise faasi"

USA riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan kohtus teisipäeval Iisraeli strateegiliste asjade ministri Ron Dermeriga, et arutada Iisraeli-Hamasi sõja üleminekut "teise faasi", ütles Valge Maja ametnik.

Kohtumine andis võimaluse rääkida sammudest, et parandada humanitaarolukorda sõjas purustatud Gazas ning vähendada kahju tsiviilisikutele, kinnitas ametnik, kes ei soovinud oma nime avaldada.

Ametniku sõnul sai rääkida ka "üleminekust sõja teistsugusesse faasi", mis maksimeeriks keskendumist Hamasi kõrge väärtusega sihtmärkidele.

Kohtumine toimus pärast seda, kui ÜRO Julgeolekunõukogu nõustus eelmisel nädalal leebesõnalisema resolutsiooniga, milles nõutakse Gaza sektorisse suuremas mahus abi saatmist,

Gazas valitseb tohutu vee-, toidu-, kütuse- ja ravimipuudus ning abi saabub vaid piiratud kogustes.

Hamas: Gazas sai ööpäevaga surma 241 inimest

Hamasi juhitud tervishoiuministeeriumi sõnul sai Gazas viimase ööpäevaga surma 241 inimest. Hamasi teateid pole võimalik kinnitada.

Iisraeli kaitseväe sõnul tabasid selle jõud teisipäeva jooksul üle 100 sihtmärgi enklaavis. Ka kolmapäeva varahommikul oli Iisraeli ja Gaza piiri lähedal kuulda võimsaid plahvatusi.

Iisraeli kaitseväe peastaabi ülem Herzi Halevi on teatanud, et Iisraeli maapealne operatsioon Gazas jätkub veel mitu kuud. Samuti on BBC saanud teateid, et Iisrael on valmistamas ette maapealse operatsiooni laiendamiseks Gaza keskossa.

Seni keskendusid Iisraeli operatsioonid Põhja-Gazale ja Lõuna-Gaza suurimale linnale Khan Yunis.

Okupeeritud Läänekaldal sai Iisraeli operatsioonis surma kuus inimest

Okupeeritud Läänekalda põhjaosas asuvas Palestiina põgenikelaagris sai kolmapäeva hommikul Iisraeli operatsioonis surma vähemalt kuus ja kannatada mitu inimest, teatas Palestiina terviseministeerium.

Ministeerium ütles lühiavalduses, et "okupatsioon" tappis kuus märtrit ja osa raskelt viga saanutest toimetati valitsuse haiglasse Tulkaremis.

Hezbollah' raketirünnakus sai haavata üheksa Iisraeli sõdurit

Liibanoni mõjuka šiialiikumise Hezbollah võitlejate tankitõrjeraketi rünnakus sai haavata üheksa Iisraeli sõjaväelast, kes olid päästmas varasemas piiriüleses raketilöögis viga saanud tsiviilisikut, teatas teisipäeval juudiriigi kaitsevägi.

Üks sõdur on raskes seisundis, ütles kaitsevägi.

Varasem raketilöök oli tabanud kreeka õigeusu kirikut Iqritis, teatas armee viitega palestiinlastest kristlaste külale, mille elanikud olid sunnitud lahkuma 1948. aasta sõjas.

Kaitsevägi süüdistas Hezbollah'd Iisraeli tsiviil- ja usuobjektide ründamises.

Allikad: Iisrael tagastas 80 Gazas hukkunud palestiinlase surnukehad

Iisrael tagastas teisipäeval 80 Gaza sektoris hukkunud palestiinlase surnukehad, mis viidi surnukuuridest ja haudadest juudiriiki kontrollimaks, et nende seas ei ole pantvange, teatasid Gaza terviseministeeriumi allikad.

Surnukehad anti Punase Risti vahendusel üle Hamasi võimudele, kes matsid need Gaza sektoris ühishauda, ütlesid allikad.

Hamasi võitlejad viisid 7. oktoobril Iisraeli rünnates kaasa umbes 250 pantvangi. Gaza sektoris peaks neid praegu olema veel 129.

Allikad ütlesid, et palestiinlaste surnukehad loovutati Punase Risti vahendusel Kerem Shalomi piiripunkti kaudu.

Iisraeli relvajõud ei ole seda uudist kommenteerinud.

USA tulistas Punase mere kohal alla mitu huthide drooni ja raketti

USA relvajõud tulistasid Punase mere kohal alla tosin ründedrooni ja mitu raketti, millega Jeemenis baseeruvad huthi mässulised püüdsid kahjustada laevaliiklust selles piirkonnas, teatas teisipäeval Pentagon.

Piirkonnas olevad laevad kahjustada ei saanud ning pole teada antud ka inimeste vigastada saamisest, ütles USA Keskväejuhatus sotsiaalmeedia postituses, teatades 12 drooni, kolme laevatõrje tiibraketi ja kahe muu raketi hävitamisest 10 tunni jooksul.

Pariis väljendas sügavat muret võitluse hoogustumise pärast Gazas

Pariis on sügavalt mures seoses Iisraeli teatega, et juudiriik hoogustab ja pikendab Gaza sektoris võitlust Palestiina äärmusrühmitusega Hamas, teatas teisipäeval Prantsuse välisministeerium.

Prantsusmaa kordab "jõuliselt oma üleskutset viivitamatule pausile, mis viib relvarahuni", ütles ministeerium, mõistes hukka "süstemaatilised pommitamised, mis on viimastel päevadel toonud taas kaasa palju tsiviilohvreid".

Iisraeli kaitseväe peastaabi ülem Herzi Halevi ütles varem teisipäeval, et Iisraeli sõda Palestiina äärmusrühmituse Hamasi vastu Gaza sektoris kestab veel palju kuid.

"Sõda kestab veel palju kuid ja me teeme tööd eri meetoditega, et meie saavutused jääksid kestma pikaks ajaks," ütles Halevi pressikonverentsil.

Ametist lahkuv Hollandi minister saab ÜRO koordinaatoriks Gaza asjus

ÜRO nimetas ametist lahkuva Hollandi asepeaministri ja rahandusministri Sigrid Kaagi teisipäeval maailmaorganisatsiooni humanitaarkoordinaatoriks Gaza sektori küsimustes.

ÜRO peasekretär António Guterres ütles, et Kaag, kes räägib vabalt araabia ja veel viit keelt, toob oma ametikohale "rikkaliku kogemuse poliitilistes, humanitaar- ja arenguküsimustes ja ka diplomaatias". Ta alustab tööd 8. jaanuaril.

ÜRO Julgeolekunõukogu võttis reedel vastu resolutsiooni, milles tegi Guterresele ülesandeks määrata ametisse humanitaar- ja ülesehituskoordinaator Gazas.

Guterres ütles, et Kaag hakkab kaasa aitama, koordineerima, jälgima ja kinnitama humanitaarabisaadetisi Gaza sektorisse, kus rohkem kui kaks miljonit inimest vajab hädasti vett, toitu ja ravimeid.

Kaag on aastaid töötanud Lähis-Idas, sealhulgas Palestiina aladel.