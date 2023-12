Kochi organisatsioon tuli Haley kaudu tagasi suurde poliitikasse

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Kochide perekond ja nende rahastatud organisatsioon tuli tagasi suurde poliitikasse, kuna avaldas toetust vabariiklaste partei presidendikandidaadile Nikki Haleyle.

Kochide organisatsioon pole veel presidendivalimistele palju raha kulutanud. Organisatsioon on andnud Haley kampaaniale 5,7 miljonit dollarit, lisaks kulutas organisatsioon veel 18 miljonit dollarit Trumpi-vastastele reklaamidele. Vabariiklaste presidendikandidaadid on aga kulutanud juba ligi 200 miljonit dollarit, vahendas The Wall Street Journal.

Enne Trumpi esilekerkimist omas Kochide organisatsioon vabariiklaste partei üle suurt mõjuvõimu. Kochid plaanisid 2016. aasta presidendivalimiste kampaaniaks kulutada ligi miljard dollarit.

Kochid rahastavad ka konservatiivse grupi Americans For Prosperity (AFP) tegevust. AFP tegevjuht Emily Seidel ütles, et Trump pole Kochi organisatsiooni missiooni mõjutanud. AFP teatel suudab Haley riiki edasi viia.

Seidel siiski keeldus ütlemast, kui palju raha kavatseb organisatsioon Haley toetamiseks kulutada. AFP pressiesindaja Bill Riggs ütles, et organisatsioonil on sel aastal rohkem vabatahtlikke abiks kui eelneval kolmel valimistsüklil. Dokumendid siiski näitavad, et kui 2014. aastal oli rühmitusele abiks 20 000 vabatahtlikku, siis praegu on neid ainult umbes 1800.

Kochide perekond on Kansases asuva konglomeraadi Koch Industries suuromanik. Firma asutas Fred Koch, tema pojad Charles ja David Koch hakkasid osalema ka poliitikas. Aktiivseks muutusid nad George W. Bushi võimuoleku perioodil, kuna ei toetanud siis Valge Maja sotsiaalpoliitikat.

Nad hakkasid siis kaks korda aastas kohtuma teiste konservatiivsete annetajatega, kohtumised toimusid luksuslikes kohtades, nagu Palm Springs. Seal võtsid sõna vabariiklaste partei tõusvad staarid. Kochid rahastasid ka Teepartei liikumist.

David Koch suri 2019. aastal, tema 88-aastane vend Charles Koch astus aktiivsest poliitikast sammu tagasi. Nüüd toetab organisatsioon traditsioonilisemat kandidaati. Kochi organisatsioon pole siiski alati ka Haleyt toetanud, AFP tegi Haley-vastast kampaaniat, kui ta oli Lõuna-Carolina osariigi kuberner.

Asjaga kursis inimeste sõnul otsustas Kochide organisatsioon mitu kuud, kas osaleda presidendivalimistel. Veebruaris plaanis organisatsioon toetada Ron DeSantist, siis läks Florida kuberner aga riidu Disneyga. Kochi juhid leidsid siis, et DeSantise poliitika on vastuolus nende libertaarsete väärtustega.

Organisatsioon aga jätkas Trumpile alternatiivse kandidaadi otsimist. Hiljuti andis AFP-le mitu miljonit dollarit ärimees Art Pope.

"Mul oli palju eravestlusi. Jõudsin järeldusele, et toetan Haleyt. Tegin seda enne, kui AFP otsustas Haleyt toetada," ütles Pope.