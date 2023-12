Slava Ukraini vilepuhuja on vestelnud ka Eesti prokuratuuriga

Oleksandr Tšernov ütles, et küsitlusest peaprokuratuuris ta lähemalt rääkida ei saa, kuid teemaks oli fond "Kõik võidu heaks", mis oli Eesti toetusfondi "Slava Ukraini" koostööpartner Ukrainas.

Tšernovi enda suhtes on algatatud Ukrainas kriminaalasi süüdistatuna laskemoona või relvade ebaseaduslikus käitlemises, kuid sellest reedel juttu polnud.

"Mind kutsuti välja fondi asjus ja viidi läbi küsitlus, küsiti mulle teadaoleva informatsiooni kohta," rääkis ta. "Relva kohta ei küsitud midagi. Kogu jutt oli fondist."

Tšernov ütles, et kaks korda on temaga ühendust võtnud ka Eesti uurimisorganid. "Korra mulle helistati mais ja siis oktoobris või novembri alguses. Paar kuud tagasi kindlasti," rääkis Tšernov, kuid ütles, et ei saa praegu kommenteerida, millest Eesti uurijatega rääkis.

Eesti Riigiprokuratuuri teatel suhtlesid nad Tšernoviga Ukraina uurimisorganite vahendusel, varasemalt on Tšernoviga ühendust võtnud keskkriminaalpolitsei.

"Kuna meil on loodud Ukrainaga ühine uurimisrühm, mille eesmärgiks on selgitada välja, kas Slava Ukraini poolt kogutud annetusi on kasutatud Ukrainas sihtotstarbeliselt, siis oleme seoses Tšernovi küsimusega olnud pidevas kontaktis oma Ukraina koostööpartneritega," ütles riigiprokurör Triinu Olev.

Prokuratuur töötab praegu tõenditega, millest oluline osa pärineb Ukrainast. "Väga olulises mahus olulist teavet on Ukraina hiljuti Eestile edastanud. See tõendusteave on läbitöötlemisel ja sellest tulenevalt saamegi edasises menetluses otsustada, mis on meie järgmised sammud," sõnas Olev.

Slava Ukraini kunagise juhi Johanna-Maria Lehtmega prokuratuur Olevi sõnul suhelnud ei ole.