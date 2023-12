Hispaania majandus kasvab tänavu ligi 2,5 protsenti

Hispaania majanduskasv on sel aastal ligi 2,5 protsenti, teatas peaminister Pedro Sanchez. Kuna majandus on paremas seisus, siis kavatseb valitsus uuel aastal taas tõsta energiaarvete käibemaksu 21 protsendile.

Hispaania valitsus langetas eelmisel aastal energia käibemaksu viiele protsendile, et vähendada survet inflatsioonile, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hispaania peaministri Pedro Sancheze sõnul saavad energiaettevõtted kasumimaksust maha arvata investeeringud tööstusprojektidesse, mis aitaksid kaasa süsinikdioksiidi vähendamisele.

"Peamised rahvusvahelised ja riiklikud organisatsioonid eeldasid, et Hispaania sisemajanduse kogutoodang kasvab 2023. aastal 1,2 protsenti. Täna teame, et Hispaania kasvas kaks korda rohkem, umbes 2,5 protsenti ehk neli korda rohkem kui eurotsooni keskmine," ütles Sanchez. "Aasta tagasi seisin teie ees riigis, kus inflatsioon oli 6,8 protsenti. Täna on see õnneks 3,2 protsenti," sõnas ta.