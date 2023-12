Suri Euroopa Komisjoni endine president Jacques Delors

Delors oli majandusteadlane ja Euroopa Komisjoni kaheksas president. Ta sai Euroopa Komisjoni presidendiks 1985. aastal ja püsis sel ametikohal kaks ametiaega. Ta oli komisjoni eesotsas kuni 1994. aastani.

Delors sündis 1925. aastal Pariisis. Delors oli Prantsuse presidendi Francois Mitterrandi valitsuses rahandus- ja majandusminister.

Delorsi peetakse võtmetähtsusega inimeseks Euroopa integratsioonis. Euroopa Komisjoni presidendina mängis Delors võtmerolli euro loomise protsessis.

Delors on üks vähestest inimestest, kellele on antud Euroopa aukodaniku tiitel. Sellise tiitli on pälvinud veel Jean Monnet ja Helmut Kohl.