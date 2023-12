WSJ: Venemaal tõstavad taas pead koputajad

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Venemaal levib taas nõukogudeaegne pealekaebamine ning koputajate ohvriks on langenud juba tuhandeid inimesi.

Juunis sai Kamilla Murašova 30 000 rubla (330 dollarit) trahvi, kuna temaga samas rongis reisinud mees andis politseile teada, et Murašova seljakotil on kahtlased märgid. Üks oli rahumärk, teine teatas "Ei sõjale, kolmas kujutas sinist taevast ja kollast põldu, ehk Ukraina lipu värve, vahendas The Wall Street Journal.

Kohtudokumentide kohaselt pildistas koputaja Murašovat rongivagunis istumas, seljakott oli Murašoval süles ning märgid paistsid hästi välja.

"Ma olin üllatunud. Ma tean, et ma ei teinud midagi valesti. Ma ei kujutanud ette, et keegi näeb nii palju vaeva, et tunda end patrioodina," rääkis Murašova.

Ekspertide sõnul on Murašova üks tuhandetest inimestest, kes on langenud koputajate ohvriks. See trend tõstab Venemaal taas pead, selle käigus kaebavad venelased oma kolleegide, tuttavate ja naabrite peale. See praktika oli moes nõukogude ajal, eriti siis, kui riiki valitses Jossif Stalin.

Venemaa alustas 2022. aastal sõjalist tegevust Ukrainas. Kreml hakkas siis teisitimõtlejaid aktiivsemalt maha suruma, võimud õhutavad venelasi oma kaaskodanike järele nuhkima. Venemaal levivat pealekaebamist on uurinud ka antropoloog Aleksandra Arhipova.

"Mõne jaoks on kellegi ülesandmine patriootlik tegevus. Nad kujutavad ette, et on tõelised vilepuhujad. Teised tegelevad kättemaksmisega," ütles Arhipova.

Inimõigusorganisatsiooni Memorial ajaloolane Aleksei Makarov ütles, et pealekaebamine aitab luureagentuuridel jälgida avaliku elu tegelasi.

"Kui nad tahavad avaldada survet ausale aktivistile või organisatsioonile, siis kuidas nad saavad seda teha? Nad leiavad inimese, kes kirjutab kaebuse ja siis ütlevad, et noh, saime kaebuse. Peame seda asja uurima," rääkis Makarov.

24-aastane Nina Zolotuhhina võeti vahetult pärast sõja algust kaheks päevaks vahi alla. Üks mees süüdistas teda sõjavastastes avaldustes. Väidetavalt leidis juhtum aset Moskvas asuvas ööklubis.

Zolotuhhina lükkas süüdistused tagasi. Tema sõnul oli mees purjus ja ärritus, kuna naine ei pööranud talle piisavalt tähelepanu. 2023. aasta jaanuaris mõistis kohus Zolotuhhina süüdi Vene sõjaväe laimamises ja määras talle 30 000 rubla trahvi.