Neljapäeval on oodata lund ja lörtsi

Neljapäeva päeval on oodata lume- ja lörtsisadu, mis läheb õhtul saartel ja läänerannikul üle vihmaks. Suureneb jäiteoht ja teed muutuvad libedaks.

Kiire sooja sissetung viis ka Kesk- Euroopast lume ja Atlandi madalrõhkkonnad tõid vett lisaks. Soe jätkub, mägedes jätkub lume sulamine. Jõgede veetase järjest tõuseb, Saksamaal ja Tšehhis on üleujutuste hoiatused kõrgeimale tasemele tõstetud.

Olukord esialgu ei parane, Atlandilt läheneb uus madalrõhkkondade trio. Esimene neist on Sotimaale jõudmas, uus ports sooja ja tihedad sajupilved on Lääne-Euroopast tulekul. Osa sellest jõuab ka Läänemere äärde ega lase meiegi ilmal pikalt rahulikul talvisel kursil püsida.

Enne veel eeloleval ööl kiirustab üle Eesti lauge kõrgrõhuhari. Kerget lund võib vaid mõnes üksikus kohas pudeneda ja siis on ka sajuhulk väike. Õhk jahtub -5 kraadi ümbrusse. Kus selgimisi, paar-kolm kraadi madalamalegi.

Neljapäeva päeval laieneb üle mere madalrõhkkonna serv. Lume- ja lörtsisadu jõuab saartele ja laieneb pärastlõunal üle maa. Kagutuul tugevneb ja teeb tuisku. Õhutemperatuur püsib miinustes, saartel tõuseb õhtuks üle 0 kraadi ja sadu muutub vihmasemaks.

Reede öö hakul lisab madalrõhulohk rohkelt lund ja lörtsi, teeb tuisku. Ida pool on temperatuur veel miinuses, lääne pool sajab lörtsi ja vihma ja temperatuur tõuseb plussi. Pärast keskööd jõuab soe ka Peipsi äärde. Teepinnad püsivad kauem miinustes ja jäitest tingitud libeduseoht on suur. Päev on kõikjal plussis. Edelavool toob niiskust lisaks, ajuti sajab lörtsi ja vihma.

Ööl vastu neljapäeva on selgimisi ja nõrka lund sajab vaid üksikuis paigus. Tuul puhub läänekaarest 2-8, rannikul iiliti 12 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni -8, rannikul kuni 2 kraadi.

Neljapäeva hommik on pilvine, aga sajuta. Lõunakaare tuul on veel üsna nõrk. Õhutemperatuur on -2 kuni -7 kraadi, rannikul napilt plussis.

Neljapäeva päeval laieneb lume- ja lörtsisadu saartelt mandrile ja teeb tuisku. Õhtul läheb saartel ja läänerannikul sadu üle vihmaks. Suureneb jäiteoht ja teed muutuvad libedaks. Kagu- ja lõunatuul tugevneb 4-10, saartel ja läänerannikul kuni 13, puhanguti 18 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -4, saartel kuni 2 kraadini.

Reede ööga muutub sadu kõikjal vesiseks ja õhutemperatuur tõuseb üle 0. Päev jätkub vihma-lörtsisegusena ja plusskraadides.

Laupäeval lisandub lörtsi ja vihma. Õhutemperatuur püsib veel plussis. Vana aasta viimane ööpäev on kerge lumelisaga ja karge ilmaga.

Uue aasta öö on mõõdukalt külm, aga tugevneva tuulega. Jõuab lume- ja lörtsisadu, mis päeva peale laieneb üle maa. Teeb tuisku. Õhutemperatuur ehk püsib miinustes. Kiirelt muutub ka homne ilm jõuab lumesadu ja tõuseb tuul.