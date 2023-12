Vastseliina uuel uisuväljakul saavad noored kodule lähemal trenni teha

Võrumaal Vastseliina rajatud uisuväljak on ilmekas näide kuidas kohalike inimeste eestvõttel võib luua ka maapiirkonnas sporditegemise võimalusi, mis muidu on kättesaadavad vaid linnas elavatel inimestel.

Kui varem tuli Vastseliina hokiklubil hoki, ilu- ja kiiruisutamise trenni sõita tund aega Tartu Lõunakeskuse uisuväljakule, siis nüüd on Vastseliina kooli kõrvale rajatud jääväljakul võimalik trenni teha nii koolinoortel kui teistel harrastajatel,

"Meil on praegu väljatöötamisel ka ajagraafik ja kuni kella kolmeni on sisuliselt koolidel võimalik siin käia uisutamas. Hommiku poole kuni kella 12-ni või kella üheni on ametlik kooliaeg, sealt edasi tulevad huviringide ajad ja õhtu poole on vabad ajad, kus saavad inimesed uisutada ja eraldi trenni ajad," rääkis Vastseliina hokiklubi juht Taavi Tuvike.

"Trenni praegu planeerimine kolm korda nädalas, teisipäeval, neljapäeval ja pühapäeval. See on aeg, kui mängitakse litriga ja ülejäänud ajad on vaba jää ja saavad kõik tulla uisutama," ütles Tuvike.

Vastseliina hokiklubi eestvõtja sõnul on kohaliku uisuväljaku valmimine nii täiskasvanute kui noorte jaoks mõeldud trennidesse spordihuvilisi juurde toonud.

Vastseliina kooli kuuenda klassi õpilane Helena Lõiv on iluuisutamisega tegelenud üle aasta. "Kindlasti aitab see väga kaasa, nüüd on võimalus treenida nädalas rohkem. Kuna see on koolile väga lähedal, siis saab kohe peale kooli tulla, kindlasti aitab see edasi areneda. Meie klassis on tegelikult päris palju, kes tegelevad kas hoki või iluuisutamisega, et jah, et meie klass on üpriski niisugune sportlik," rääkis Helena.