Iisraeli sõjakabineti liige: olukord Iisraeli-Liibanoni piiril peab muutuma

Iisraeli sõjakabineti liige Gantz: olukord Iisraeli-Liibanoni piiril peab muutuma. Egiptuse võimude sõnul sisenes Gazasse kolmapäeval 92 veokit humanitaarabiga. WHO hoiatas taas kriisiolukorra eest Gazas. Macron kutsus Iisraeli üles kestvale vaherahule Gazas.

Oluline 28. detsembril, kell 8.02:

- Üks palestiinlane suri ja 14 sai vigastada Läänekaldal aset leidnud kokkupõrgete jooksul;

- Iisraeli sõjakabineti liige Gantz: olukord Iisraeli-Liibanoni piiril peab muutuma;

- Egiptuse võimude sõnul sisenes Gazasse kolmapäeval 92 veokit humanitaarabiga;

- WHO hoiatas taas kriisiolukorra eest Gazas;

- Macron kutsus Iisraeli üles kestvale vaherahule Gazas.

Üks palestiinlane suri ja 14 sai vigastada Läänekaldal aset leidnud kokkupõrgete jooksul

Iisraeli kaitsevägi alustas neljapäeva hommikul reidide läbiviimist Läänekalda linnades. Palestiina uudisteagentuuri Wafa andmetel sai üks palestiinlane surma kokkupõrgetes Iisraeli kaitseväega, mis toimusid Ramallah linnas. Veel 14 inimest sai kokkupõrgetes vigastada.

Palestiina Punase Poolkuu teatel sai veel üheksa palestiinlast vigastada Iisraeli reidide käigus Jenini, Hebroni ja Nabluse linnades.

Iisraeli sõjakabineti liige Gantz: olukord Iisraeli-Liibanoni piiril peab muutuma

Iisraeli sõjakabineti liige Benny Gantz ütles kolmapäeva õhtul, et olukord Iisraeli-Liibanoni piiril peab muutuma ning aeg diplomaatiliseks lahenduseks on otsa saamas.

"Kui maailm ja Liibanoni valitsus ei tegutse rünnaku ohvriks langenud Põhja-Iisraeli kogukondade kaitsmiseks ning Hezbollah tõrjumiseks Iisraeli piirilt, siis Iisraeli kaitsevägi teeb seda ise," hoiatas Gantz.

Poliitik rõhutas samuti, et Iisraeli maapealne operatsioon Gazas edeneb ning see jätkub ja laieneb vastavalt Iisraeli vajadustele.

Kolmapäeval tulistas Liibanoni šiiitide rühmitus Hezbollah vähemalt 10 raketti Põhja-Iisraeli linnade pihta, mis on seni üks suurimaid ühepäevaseid Hezbollah' rünnakuid piirkonnale pärast Hamasi ja Iisraeli sõja algust.

Benny Gantz on üks populaarsemaid Iisraeli poliitikuid ja endine Iisraeli kaitseväe peastaabi ülem, kes kuulus varem opositsiooni, kuid nõustus liituda Benjamin Netanyahu juhitud rahvusliku ühtsuse valitsusega sõja ajaks.

Egiptuse võimude sõnul sisenes Gazasse kolmapäeval 92 veokit humanitaarabiga

Egiptuse ametnik ütles intervjuus CNN-ile, et kolmapäeva jooksul pääses Gazasse Rafah' piiripunkti kaudu 92 veokit humanitaarabiga.

Kui 12 veokiga tarniti erinevaid kommertskaupu, siis veel 80 veokiga toodi enklaavi humanitaarabi, kaasa arvatud vedelgaasi toidu valmistamiseks.

Samuti lahkus kolmapäeval Gazast 264 kolmandate riikide kodanikku.

WHO hoiatas taas kriisiolukorra eest Gazas

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) hoiatas kolmapäeval taas, et kõik inimesed Gaza sektoris on väga suures ohus.

WHO juhataja Tedros Adhanom Ghebreyesus pöördus rahvusvahelise üldsuse poole palvega rakendada viivitamatult meetmeid, et terava toidupuuduse probleemiga saaks tegeleda praegusest tõhusamalt.

WHO teatas ühtlasi, et tarnis teisipäeval varustus kahte Gaza sektori haiglasse.

Ainult 15 piirkonna 36 haiglast töötavad osaliselt.

Juhataja sõnul peatasid inimesed taas abiveokid, et süüa paluda.

"Haiglatesse ravimite ja tervishoiutarvikute tarnimise võimet tõsiselt mõjutanud inimeste nälg ja meeleheide," sõnas Ghebreyesus.

WHO märkis avalduses, et kogu Gaza koheselt suuremas koguses toiduaineid.

ÜRO Julgeolekunõukogu eelmise nädala otsus nõuab, et Gaza piirkonda oleks võimalik katkematult transportida humanitaarabi. WHO juhi sõnul annab otsus lootust, kuid organisatsiooni kohal viibivate töötajate hinnangul pole otsusest vähemalt seni praktilist abi olnud.

WHO andmetel nägid al-Shifa ja al-Amali haiglatesse teel olnud WHO töötajad teepervedel kümneid tuhandeid inimesi.

Macron kutsus Iisraeli üles kestvale vaherahule Gazas

Prantsusmaa president Emmanuel Macron nõudis kolmapäeval Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga peetud kõne ajal Gazas kestvat relvarahu, teatas tema ametkond.

Macroni hinnangul süveneb Palestiina territooriumil humanitaarkriis.

"Prantsusmaa töötab lähipäevil koos Jordaaniaga, et viia läbi humanitaaroperatsioone Gazas," lisas Prantsusmaa presidendiamet.

Macron rõhutas ka vajadust tõhustada meetmeid, mis ohjeldaksid Iisraeli asunike vägivalda Palestiina tsiviilelanike vastu okupeeritud Läänekaldal. Prantsusmaa president kutsus üles ka uutest kavandatavatest asundustest loobumisele.

Netanyahu ametkond teatas kõne kohta, et peaminister tänas Macroni Prantsusmaa osalemise eest meresõiduvabaduse kaitsmises Punasel merel ja valmisoleku eest aidata taastada turvalisus Iisraeli ja Liibanoni piiril.

USA riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan kohtus teisipäeval Iisraeli strateegiliste asjade ministri Ron Dermeriga, et arutada Iisraeli ja äärmusrühmituse Hamasi sõja üleminekut nii-öelda teise faasi.

Kohtumine andis võimaluse rääkida sammudest, et parandada humanitaarolukorda sõjas purustatud Gazas ja vähendada kahju tsiviilisikutele.

Kohtumine toimus pärast seda, kui ÜRO Julgeolekunõukogu nõustus eelmisel nädalal leebesõnalisema resolutsiooniga, milles nõutakse Gaza sektorisse suuremas mahus abi saatmist.

Gazas valitseb tohutu vee-, toidu-, kütuse- ja ravimipuudus ning abi saabub vaid piiratud kogustes.