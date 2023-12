Milei jätkab Argentina reformidega protestidest hoolimata

Tuhanded argentiinlased tulid kolmapäeval taas Buenos Airese tänavatele, et protesteerida president Javier Milei avaldatud ulatusliku majandusreformide ja regulatsioonide vähendamise määruse vastu. Kolmapäeval saatis Milei kongressile veel ühe mahuka reformieelnõu.

Ametiühingute õhutusel marssinud meeleavaldajad nõudsid kohtute sekkumist, et tunnistada kehtetuks nii-öelda hiidmäärus, mis nende sõnul kaotaks töötajate ja tarbijate kaitse.

Kongress asus sel nädalal erakorralisele istungjärgule 10. detsembrist ametis olnud Milei palvel, et kava läbi vaadata.

President saatis kolmapäeval parlamendile ettepanekute paketi, et oma dekreet jõustada.

Argentina kongress peab järgmisel nädalal eriistungjärgu arutamaks president Javier Milei kavandatud vastuolulist majandusreformide paketti.

Istungjärk peetakse pärast ametiühingute ja vasakorganisatsioonide nädala jätkunud proteste.

Kongressi tähelepanu keskmes on president Milei mahukas määrus, millega muudetakse või tühistatakse üle 350 majandusreeglit, mille hulgas üüri ja tööõiguse kohta.

"Eesmärk on alustada riigi ülesehitamise teed ja hakata tühistama tohutut hulka määrusi, mis on pidurdanud ja takistanud majanduskasvu," ütles Milei presidendipaleest peetud kõnes, mille edastasid televisioon ja raadio.

Ladina-Ameerika suuruselt kolmas majandus on aastakümneid kestnud võlgade ja halva rahandusliku juhtimise järel põlvili, kui inflatsioon ületab 160 protsenti aastas ning 40 protsenti argentiinlastest elab vaesuses.

Eelmisel kuul valitud ja 10 päeva tagasi ametisse astunud Milei on lubanud inflatsiooni ohjeldada, kuid ta hoiatas, et majanduslik šokiravi on ainus lahendus ning enne paranemist läheb olukord veel hullemaks.

Pärast tema kõnet kogunesid tuhanded inimesed kongressi lähedale tänavatele oma rahulolematust väljendama.