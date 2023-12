Türgi miinimumpalk tõuseb 49 protsendi võrra

Türgi valitsus teatas kolmapäeval, et riigi miinimumpalk tõuseb saabuval aastal 49 protsendi võrra. Jaanuarist on uus töötasu miinimummäär 17 002 Türgi liiri neto kuus ehk 520 eurot neto kuus.

Tegemist on juba teise miinimumpalga tõusuga aasta jooksul. Miinimumpalga esimene tõus toimus suvel ning Türgi miinimumpalk enam kui kahekordistub võrreldes aasta taguse ajaga, vahendab Financial Times.

"Meil on rõõm teatada, et oleme jälle täitnud lubaduse kaitsta meie töötajaid inflatsiooni eest," ütles Türgi tööminister Vedat Isikhan.

Umbes kolmandik Türgi 86 miljonist elanikust teenib miinimumpalka ning muud palgad on samuti sageli seotud töötasu miinimumsuurusega.

Valitsuse otsus toob leevenduse madalapalgalistele leibkondadele, kuid see võib raskendada võitlust inflatsiooni vastu. 2021. aastal alanud liiri kriis viis Türgi rahvusvaluuta väärtuse suure languseni. Ainuüksi lõppeval aastal langes liiri vahetuskurss dollari suhtes 35 protsenti ning Türgi inflatsioon tõusis veerandsajandi kõrgeimale tasemele.

Nii püsis novembris aastane inflatsioon 62 protsendi tasemel ning keskpanga prognooside järgi tipneb see näitaja 70 protsendi juures järgmise aasta maikuus. On võimalik, et nüüd tuleb keskpangal tõsta intressimäärasid veelgi, sest miinimumpalga tõus võib inflatsiooni ainult kiirendada.

Türgi keskpank on juba tõstnud baasintressimäära juunikuu 8,5 protsendi tasemelt 42,5 protsendini. Mais toimusid Türgi presidendivalimised ja juunis vahetus keskpanga juht. Türgi president Recep Tayyip Erdogan survestas eelmist keskpanga juhti intressimäärasid enne valimisi langetama, et soodustada majanduskasvu vahetult enne hääletust.

Ka praegust miinimumpalga järsku tõstmise otsust peetakse seotud olevaks Türgi kohalike valimistega, mis leiavad aset 31. märtsil. Erdogani konservatiivne erakond AKP püüab naasta võimule Türgi kahes suurimas linnas Istanbulis ja Ankaras, mida praegu juhib vasaktsentristlik opositsiooniline erakond CHP. Türgi valitsus loodab, et valijad avaldavad presidendi erakonnale toetust nende sissetulekute parandamise eest.

Samas lubas valitsus, et enne 2025. aastat miinimumpalka uuesti enam ei tõsteta, seega pärast kohalike valimiste möödumist on oodata Türgi raha- ja fiskaalpoliitika karmistamist ning senisest aktiivsemat võitlust inflatsiooni vastu.