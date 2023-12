Välismaised investorid vabanevad massiliselt Hiina aktsiatest

Peaaegu 90 protsenti sel aastal Hiina aktsiatesse investeeritud välismaisest rahast on detsembri lõpuks riigist juba lahkunud. Põhjuseks peetakse välismaiste investorite muret Hiina majanduse käekäigu pärast.

Kui augusti seisuga investeeriti aasta esimeste kuude jooksul Hiina aktsiaturgudesse välismaalt 235 miljardit jüaani ehk 30 miljardit eurot, siis praeguseks langes välismaiste neto portfelliinvesteeringute maht Hiina turgudesse 30,7 miljardi jüaanini. Seega lahkus viimastel kuudel Hiinast juba 87 protsenti selle aasta algusest majandusse tulnud rahast.

Kui aasta viimastel kauplemispäevadel ei tule üllatusi, siis tähendab see, et välismaised investeeringud Hiina aktisaturgu langevad madalaimale tasemele alates 2015. aastast, vahendab Financial Times.

Ühtlasi pärinevad viimased võrreldavad andmed just 2015. aastast, sest siis käivitus Hongkongi ja Shanghai börside koostöös välismaistele investoritele mõeldud investeerimiskanal Hiina aktsiatesse Stock Connect.

Kui New Yorgi börsi suurimate ettevõtete S&P 500 indeks tõusis detsembris 4,7 protsenti, siis Hiina aktsiaturgudel peamiste kauplevate ettevõtete indeks CSI 300 langes sama ajaga rohkem kui kolm protsenti. Kokku langes CSI 300 aastases väljenduses dollarites väljendatuna üle 15 protsendi lõppeva aasta jooksul.

Langus võinuks olla veelgi suurem, sest samal ajal välismaiste investorite lahkumisega asus Hiina valitsus survestama riigi investeerimisfonde ja riigi omandis olevaid finantsinstitutsioone ostma Hiina ettevõtete aktsiaid. Ilma administratiivselt kasvanud nõudluseta aktsiate järele võinuks nende hinnalangus osutuda veelgi suuremaks.

Analüütikud ja maaklerid ütlevad, et peamiseks välismaiste investorite lahkumise põhjuseks on kindlustunde kadumine Hiina majanduse suhtes. Murdepunktiks oli Hiina suurima kinnisvaraettevõtte Country Gardeni võla tagasimaksete õigeaegselt tegemata jätmine augustis, mis sümboliseeris kriisi süvenemist Hiina kinnisvarasektoris.

Kuigi viimasel ajal tuli Hiinast ka senisest positiivsemat ametlikku majandusstatistikat ning pärast USA presidendi Joe Bideni ja Hiina presidendi Xi Jinpingi kohtumist hakati rääkima maailma kahe suurima majanduse suhete paranemisest, jätkus Hiina aktsiaturgudel langus.

Investorid ei pea seni Hiina võimude väljakuulutatud meetmeid majanduse toetamiseks piisavateks ning samuti mõjutab aktsiaturgu negatiivselt Hiina võimude etteennustamatus.

Nii langesid järsult eelmise nädala reedel selliste Hiina infotehnoloogiaettevõtete aktsiad nagi Tencent ja NetEase pärast seda, kui Hiina võimud teatasid ootamatult selles valdkonnas uute regulatsioonide kehtestamisest.