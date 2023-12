Tallinna börsil oli suure languse aasta

Tallinna börsil on aasta algusest saadik tehtud aktsiatega 1,108 miljonit tehingut, millest 1,037 miljonit tehingut tehti Balti reguleeritud turul ja 71 402 tehingut alternatiivturul First North.

Kokku oli kaubeldavate varade käive Balti aktsiate puhul ligi 465,3 miljonit eurot. Võrdluseks, 2022. aastal oli käive 629,5 miljonit eurot ja tehinguid kokku 1,353 miljonit.

Suurim langeja Balti põhinimekirjas oli Baltika aktsia, mis on aastaga langenud ligi 46 protsenti. Järgneb SAF Tehnika 45-protsendilise langusega ja PRFoods 38-protsendilise langusega. 22-23 protsendi vahemikku jääb ka AUGA groupi, Hepsori ja Tallinna Sadama aktsia langus. Enefit Greeni aktsia on samuti aastatagusest 20 protsenti odavam.

Tabeli teisest, tõusjate otsast leiab tipust Pro Kapital Grupi, mille aktsia on teinud läbi 78-protsendilise tõusu. Grigeo aktsia kerkis aastaga 56 protsenti ja Tallink Grupi aktsia 32 protsenti.

Üle 20 protsendi tõusis ka Apranga ja HansaMatrixi aktsia väärtus. Merko Ehituse aktsia lõpetas ligi kaheksa protsenti aastatagusest kallimana, kerkisid ka Tallinna Kaubamaja Grupi ja LHV Groupi aktsiad, vastavalt ligi kuus ja neli protsenti.

Kokkuvõttes on aga tõusjate nimekiri märksa lühem kui langejate oma: 12 ettevõtte aktsia on väärtust kasvatanud, 23 oma aga langenud.

First North aktsianimekirjas on suurim langeja Elmo Rent, mille aktsia on kaotanud 80 protsenti oma väärtusest. Suurelt on langenud ka Clevoni (75 protsenti) ja Hagen Bikesi (71 protsenti) aktsia.

Alles selle aasta lõpus börsile läinud Infortari aktsiate käive on olnud 2,36 miljonit eurot ja kaubeldud väärtpabereid on 89 833. Infortari aktsiate lõplikuks hinnaks kinnitati 26 eurot ja praeguseks on selle kõrgeim hind olnud 27,48 eurot.