FT: Xi Jinping suurendab haaret relvajõudude üle

Ajaleht Financial Times kirjutab, et sõjaliste riigiettevõtete juhid pidid tähtsast riiklikust nõukogust lahkuma, mis viitab, et Hiina kommunistliku partei peasekretär Xi Jinping suurendab haaret riigi sõjaväe üle.

Kokku pidi valitsusele nõu andvast organist lahkuma kolm tippjuhti, nende hulgas on relvafirma China North Industries Group juht Liu Shiquan. Kolme riigifirma juhi edasine saatus pole veel selge, vahendas Financial Times.

Xi on sel aastal läbi viinud ulatuslikud ümberkorraldused sõjaväes, samal ajal süvenevad USA ja Hiina vahel pinged. Oktoobris võttis kompartei ametist maha Hiina kaitseministri Li Shangfu, kes oli juba varem kaks kuud avalikkuse silmist kadunud.

Kaitseministri kadumisele eelnes kahe tippkindrali eemaldamine Hiina Rahvavabastusarmee raketivägede juhtkonnast, mis vastutab Hiina pikamaa rakettide ja tuumarelvade eest. Asjaga kursis inimesed ütlesid toona Financial Timesile, et ohvitseride eemaldamine oli osa korruptsioonivastasest võitlusest.

Mitmed analüütikud leiavad, et viimased ümberkorraldused viitavad sellele, et Xi suurendab haaret relvajõudude üle.

"Korruptsiooni eemaldamine sõjaliste hangete süsteemist pole ainult Xi jaoks tähtis, see on tähtis ka armee võitlusvalmiduse suurendamise seisukohalt," ütles konsultatsioonifirma Cercius Group juht Alex Payette.

Cerciuse andmed viitavad, et viimaste ümberkorralduste raames on ametist ilma jäänud ligi 70 tähtsat ametnikku. Payette eeldab, et kompartei jätkab ümberkorralduste kampaaniat ka 2024. aastal ning see on suunatud sõjaväega seotud tarneahelatele.

Kompartei tegi ka juulis valitsuses ümberkorraldusi ning vahetas siis välja välisminister Qin Qangi. Teda hakkas asendama kommunistliku partei poliitbüroo liige Wang Yi.

Xi-l on Hiina juhina rohkem võimu kui tema hiljutistel eelkäijatel. Kompartei suurendab järjepidevalt Xi isikukultust. Xi isikukultust võrreldakse nüüd diktaator Mao Zedongi omaga. Kompartei tähistas teisipäeval Mao 130. sünniaastapäeva ning saatis Taiwanile taas hoiatuse.

Hiina Rahvavabariik peab Taiwani saart enda mässuliseks provintsiks. Xi rääkis teisipäeval, et vastavalt Hiina rahva tahtele peab riik taasühinema.