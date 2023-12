Eesti Gaas langetab veebruarist taas gaasi hinda

Kui detsembris maksab Eesti Gaasi koduklientidele gaasi kuupmeeter 75 senti, siis jaanuarist langeb see 60 sendile.

"Algav aasta viib gaasi hinnast ära ligi poole – turg on tervikuna rahunemas ja gaas muutunud taas taskukohaseks, võrreldes möödunud küttehooajaga lausa kordades soodsamaks," ütles Eesti Gaasi juhatuse esimees Margus Kaasik.

Kaasiku sõnul on varustuskindluse olukord hea ning mahutid on täis ja kuna talv on seni olnud soe, on Euroopas praegu gaasi pigem üle kui puudu.

Kui varem jõudis maagaas Eestisse peamiselt mööda torustikku Venemaalt, siis juba ligi poolteist aastat on see suund kinni ning on toimunud täiemahuline pööre läände.

Maagaas tuuakse nüüd valdavalt Ameerika Ühendriikidest ja Norrast veeldatud kujul ehk LNG-na Soome Inkoo ja Leedu Klaipeda terminalidesse.