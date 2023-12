Prantsuse luure saab olümpiamängude eel uue juhi

Ajaleht The Times kirjutab, et Prantsusmaa mõjuvõim Aafrikas väheneb, järgmisel aastal toimuvad riigis olümpiamängud. Kõige selle taustal määras Pariis riigi välisluureteenistusele (DGSE) uue juhi.

DGSE-d saab võrrelda Suurbritannia MI6 ja USA CIA-ga. Viimastel aastatel on agentuur saanud kriitikat, leitakse, et DGSE ei suutnud ette näha Venemaa sissetungi Ukrainasse. Lääne-Aafrikas on toimunud aga mitu riigipööret, vahendas The Times.

Pariis määras nüüd DGSE järgmiseks juhiks 45-aastase Nicolas Lerneri, ta juhtis varem viis aastat riigi vastuluuret. Ta oli siseluure kõigi aegade noorim juht ning tema juhtimisel tehti terrorismivastaste operatsioonide läbiviimisel ümberkorraldusi.

Ajalehe The Times allikate teatel on Lerner suurepärane luureanalüütik, kes oskab inimesi hästi juhtida. Lerner käis riigi tuntuimas eliitkoolis Ecole Nationale d'Administrationis ja oli seal president Emmanuel Macroni kursusekaaslane. Samas koolis on õppinud mitmed Prantsusmaa poliitikud ja suurettevõtjad.

Prantsusmaa tahtis uue luurejuhi ametisse määramisega oodata kuni Pariisi olümpiamängudeni. Hiljutiste ebaõnnestumiste tõttu leidis aga Macron, et tal on kiiresti vaja uut luurejuhti. Lerneri eelkäija Bernard Emie on luurejuhi ametit pidanud alates 2017. aastast. Prantsusmaal peetakse seda erakordselt pikaks ametiajaks.

Väidetavalt leidis Macron, et Lerner on usaldusväärne juht, kes julgeb teha muudatusi. Prantsusmaa mõjuvõim Lääne-Aafrikas väheneb, piirkonnas tegutsevad nüüd Venemaa rahastatud palgasõdurid.

Allikate teatel tahab Macron, et Lerner kaasajastaks riigi luureandmete kogumist ning muudaks Prantsusmaa juhtivaks küberjõuks. Ka kaitseminister Sebastien Lecornu ütles, et tuleb pöörata uus lehekülg.

"Valitseb üldine üksmeel, et meie rahvusvahelist luureandmete kogumist tuleb uuendada. Vajame värsket lähenemist ja uut meeskonda," ütles allikas.

Lerner ei pea muretsema ka kärbete pärast. Pariis suurendab DGSE rahastamist ning 2028. aastal peaks agentuur kolima uutesse hoonetesse. Kolimine läheb maksma ligi 1,4 miljardit eurot.