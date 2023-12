Suurbritanniast üle käinud torm rebis katuseid ja murdis puid

Gerrit on rebinud katuseid, murdnud puid, lõhkunud autosid ja kerinud üles isegi ühe väiksema tornaado.

"Ma lihtsalt istusin voodil ja kuulsin seda müra, seda mürinat. See muutus ainult valjemaks ja valjemaks. Ja see kaos kestis sõna otseses mõttes vaid 30 sekundit. Ja just selle lõpus avasin ruloo ja nägin tänaval lendava ratastega prügikasti saba," ütles Stalybridge'i elanik Dominic Halpin.

Tormis sai kannatada sadakond kodu, Šotimaal jäi elektrita ligi 8000 kodu ning Aberdeenshire'is jagati hommikul inimestele tasuta toitu.

"Ma oleksin pidanud eile koju minema, ma elan Inverurie's. Ma oleksin pidanud eile hommikul koju minema. Aga me oleme siin, ma jään jõuludeks oma ema ja isa juurde, lähen koju alles pärast seda," ütles üks Aberdeenshire tormiohver.

"Tegime tule üles ja küpsetasime selles kartuleid ning mängisime tobedaid mänge. Nii et jah, see oli lõbus," sõnas ta.

Ilmateenistuse teatel on torm praeguseks möödas, kuid rahutut ilma koos tugeva tuule, vihma ja lumega jätkub ka mitmeks päevaks.