WSJ: Bideni praegune olukord meenutab Carteri seisu 1979. aastal

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Joe Bideni praegust olukorda saab võrrelda tema eelkäija Jimmy Carteri seisuga 1979. aastal, kes toona taotles samuti tagasivalimist. USA võitles 1970. aastatel kiire inflatsiooniga ja seisis silmitsi välispoliitiliste väljakutsetega.

1980. aasta presidendivalimiste eel oli USA-s rahulolematus Carteriga suur, toonane president üritas siis teiseks ametiajaks toetust leida. Delaware'i osariigi senaator Biden pakkus siis, et partei peaks kaaluma mõne teise kandidaadi ülesseadmist, vahendas The Wall Street Journal.

"See mees (Carter) on hädas, poliitiliselt hädas," ütles 1979. aasta juulis Joe Biden

Biden tahtis siis toetada kandidaati, kes tagaks, et demokraadid jäävad edasi Valgesse Majja. Biden lõpuks toetas Carteri püüdlust saada tagasivalituks, kuid 1980. aasta presidendivalimised võitis Ronald Reagan.

Nüüd on Biden ise Valges Majas ja üritab võita teist ametiaega. Sarnaselt Carteriga näeb Biden vaeva, et säilitada partei tuumikvalijaid. USA võitleb taas inflatsiooniga, välispoliitiline olukord on keeruline. Mõned demokraadid kardavad, et Biden võib jagada Carteriga sarnast poliitilist saatust.

"Nad on mõlemad teinud olulisi otsuseid, mis on riigi huvides, kuid kui nad mäest üles sõidavad, ja taha vaatavad, siis nad näevad, et neile pole palju järgi tulijaid," ütles Carteri biograaf Jonathan Alter.

Biden üritab hästi läbi saada partei erinevate fraktsioonidega. Hiljuti teatas siiski Robert F Kennedy Jr, et kandideerib sõltumatu kandidaadina USA presidendiks. Varem pürgis Kennedy ka demokraatide presidendikandidaadiks. Ajaloo iroonia on selles, et ka Carteril tekkis demokraatide eelvalimistel Kennedy dünastiast pärit konkurent, nüüdseks surnud Ted Kennedy.

Kui Carter oli president, siis Biden kritiseeris toonaseid kulutusi. Biden toetas siis kulutuste kärpimist ja maksude langetamist. Kriitikud leiavad nüüd, et Bideni administratsiooni poolt välja käidud 1,9 triljoni suurune koroonaabipakett kiirendas riigis inflatsiooni veelgi.

Carteri biograafid siiski toovad välja, et USA praegune hinnatõus saavutas haripunkti juba 2022. aasta juunis, inflatsioon oli siis 9,1 protsenti. Novembris langes USA inflatsioon 2,6 protsendile, analüütikud eeldavad, et inflatsioon langeb tagasi kahe protsendi eesmärgi juurde, kuid sellega ei kaasne suurt töötuse määra tõusu või majanduslangust. Carteri ajal oli inflatsioon aga 13 protsenti.

Pärast 1980. aasta kaotust sattus Carter demokraatide parteis ebasoosingusse, Biden siiski jätkas endise presidendiga suhtlemist. Ta tunnustas hiljem Carteri saavutusi USA presidendina. Biden osales hiljuti ka endise esimese leedi Rosalynn Carteri matustel.

"Joe tegi rohkem kui keegi teine, et tuua Carter välja puhastustulest, kuhu teised demokraadid olid ta pannud," ütles Carteri endine nõunik Stuart Eizenstat.