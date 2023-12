Mehhiko teatel lubas USA piiriületuskohad avatuna hoida

Mehhiko president Andres Manuel Lopez Obrador ütles neljapäeval, et riiki külastanud USA ametnikud nõustusid hoidma seaduslikud piiriületuskohad avatuna.

Lopez Obrador kohtus kolmapäeval üle kahe tunni välisminister Antony Blinkeni ja USA teiste kõrgete ametnikega, sealhulgas sisejulgeolekuministri Alejandro Mayorkasega, et arutada kasvavat rännet.

"Piiril, sildadel on aina rohkem liikumist ja seepärast peame olema ettevaatlikud, et piirületuskohti ei suletaks. See kokkulepe saavutati," ütles Lopez Obrador ajakirjanikele.

"Olukorra normaliseerimiseks on juba avatud raudtee- ja piirisildade ületuskohad," lisas Lopez Obrador, tõstes esile kahe riigi tugevaid kaubandussidemeid.

Lopez Obrador ütles, et pooled leppisid kokku korrapärastes kohtumistes, et käsitleda kasvavat rännet, mis on muutunud USA presidendi Joe Bideni jaoks valimisaastasse jõudes suureks peavaluks.

Kuu algul sulgesid USA võimud mitmeks päevaks Mehhiko-Texase piiril kaks ületuskohta raudteesillal, et piirata kaubarongide ebaseaduslikku sisenemist.

Texase, Arizona ja California osariikide mitmetes sõidukite ja jalakäijate sisenemispunktides olid seaduslikud ületuskohad ajutiselt suletud, et vabastada ressursse dokumentideta saabujate probleemi lahendamiseks.

USA piiripolitsei on viimastel nädalatel teatanud iga päev ligikaudu 10 000 piiriületusest. Suurenenud on ka Haitilt ja Venezuelast läbi Mehhiko reisivate migrantide arv.

Blinkeni ebatavaline jõulunädala visiit toimus ajal, mil vabariiklased survestavad Bidenit karmistama rändepoliitikat vastutasuks Ukraina toetamise eest kongressis.