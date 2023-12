Reedel sajab lörtsi ja vihma

Reedel liigub madalrõhulohk üle Eesti itta ja seetõttu õhk soojeneb. Hommikul jõuab meieni merelt aga veel üks sajune lohk, mis laieneb päev jooksul üle maa. Laupäeval liigub madalrõhkkond Skandinaaviast Eesti kohale ning päeva jooksul siit edasi kagu suunas. See toob kaasa nii vihma kui lörtsisadu, paiguti ka tuisku. Õhtul toimub ka tuule suuna muutus, mistõttu algab arktilise õhu sissevool ja ilm muutub järsult külmemaks.

Öö vastu reedet tuleb pilvine. Sajab nii lund, lörtsi, vihma ning paiguti poetab sekka ka jäävihma. Sadu on kohati tugev. Mitmel pool on ka udu ja jäidet. Tuul puhub kagust- ja lõunast, järk-järgult pöördub aga edelasse puhudes kiirusega 3-9 m/s, Lääne-Eesti saartel ja rannikul kuni 12, puhanguti kuni 16 m/s. Õhutemperatuur on Kirde-Eestis 0 kuni -2, mujal tõuseb 1 kuni 4 soojakraadini ning teed on selliste temperatuurimuutuste tõttu libedad.

Reede hommik on samuti pilvine. Mõnel pool sajab vihma ja lörtsi, Virumaal ka lund ning sekka võib jätkuvalt tulla ka jäävihma. On jäidet ning udu! Tuul on lõunakaarest tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 m/s ja termomeetri näit on Virumaal 0 kuni -1, mujal 1 kuni 3 kraadi ning teedel on ikka ka libedust.

Päev samuti pilvkattesse muutusi ei too. Aeg-ajalt sajab lörtsi ja vihma. Paiguti on udu. Puhub lõunakaare tuul 2-10, puhanguti kuni 15 m/s. Õhk on kõikjal plussis, vahemikus 1 kuni 5 kraadi.

Aasta viimased päevad mööduvad aga nagu ameerika mägedel. Laupäev on homsega sarnane, sajab vihma ja lörtsi, Põhja-Eestis ka lund ning õhutemperatuur on laialdaselt plusspoolel. Pühapäev lööb seevastu külmaga jalust, õhk jahtub järsult, kuni -9 kraadini ja olulist sadu ei tule. Uus aasta peaks algama samuti külmalainel. Siin-seal pudeneb kohati lund ning õhutemperatuur langeb teisipäevaks saartel kuni -13, mandril kuni -25 kraadini.

Seega kui praegune prognoos peab, siis 2024. aasta teeb algust kohe väga teravate elamustega.