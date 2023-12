Hiina keskpanga endine kõrge ametnik saadeti 16 aastaks trellide taha

Endine Hiina Rahvapanga rahapoliitika osakonna juhataja Sun Guofeng edastas teavet kokku 21 miljoni jüaani (kolme miljoni dollari) suuruse altkäemaksu eest, vahendas finantsuudiste sait Caixin, viidates prokuröride avaldatud dokumendile.

Caixini sõnul kasutas Sun ka siseinfot Shanghai börsil noteeritud ettevõtte kohta, et aktsiaturul kasu saada.

51-aastast meest uuriti eelmisel aastal kahtlustatuna "tõsises distsipliini- ja seaduserikkumises".

Sun mõisteti 16 aastaks ja kuueks kuuks vangi, teatasid Caixin ja mitmed Hiina väljaanded neljapäeval kohtuvõimudele viidates.

Otsus, mis on seda tüüpi juhtumite puhul üks raskemaid, saabus ajal, mil Hiina finantssektor on üha enam president Xi Jinpingi ulatusliku korruptsioonivastase kampaania sihikul.

Need, kes on uurimise all, mõistetakse tavaliselt süüdi.

Eelmisel kuul mõisteti riigile kuuluva China Citic Banki endine president Sun Deshun eluks ajaks vangi, kuna ta sai ebaseaduslikult üle 130 miljoni dollari väärtuses vara.

Novembris teatas kommunistlik partei, et Zhang Hongli, kes oli varem Hiina ühe suurima riigipanga (ICBC) asejuht, on korruptsioonikahtluse tõttu uurimise all.

Hiina riikliku pangahiiu Everbright Groupi endine juht Li Xiaopeng vahistati oktoobris süüdistatuna altkäemaksu võtmises.

Xi on alates võimuletulekust pidanud ulatuslikku kampaaniat sügaval juurdunud ametnike korruptsiooni vastu.

Toetajad väidavad, et poliitika edendab puhast valitsemist, samas kui kriitikud väidavad, et see aitab Xil poliitilistest rivaalidest lahti saada.