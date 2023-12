Venemaa korraldas ulatusliku raketi- ja droonirünnaku Ukrainale

Oluline 29. detsembril kell 9.35:

- Venemaa korraldas viimase aja suurima rünnaku Ukrainale;

- Ihnat: Venemaa kasutas rünnakus praktiliselt kõikide liikide rakette;

- ISW: Ukraina väed liikusid edasi Bahmuti lähedal;

- Venemaa korraldas ulatusliku drooni- ja raketirünnaku Ukrainale;

- Ukraina taotleb eelarveprobleemide tõttu kohtumist rahastajatega;

- Zelenskõi pidas telefonikõne paavstiga ja tänas usujuhti toetuse eest.

Venemaa korraldas viimase aja suurima rünnaku Ukrainale

Ukraina sattus viimase aja ühe suurima Vene drooni- ja raketirünnaku alla. Venemaa alustas rünnakut neljapäeva õhtul droonide välja laskmisega kahelt suunalt. Kuus tundi järjest kestnud droonirünnakule järgnes kaks Vene raketirünnakute lainet, millest esimene leidis aset varahommikul kella viie paiku ning teine algas kella 6.30 paiku.

Rünnakutes sai kahjustada mitu elumaja, kool, kaubanduskeskus ja isegi metroopeatus mitmes Ukraina linnas.

Odessas kukkusid droonide rusud kortermajale, kus algas tulekahju. Rünnakus sai surma kaks inimest ja vähemalt 10 sai viga.

Dnipro linnas tabas rakett linna ühte suurimat kaubanduskeskust. Linnapea Borõs Filatovi sõnul on linnas hukkunuid ja vigastatuid.

Lvivis tabasid tsiviiltaristu objekte nii Vene droonid kui raketid. Rünnakus sai kahjustada elumaja ja kool, kusjuures elumaja puhul on teada kannatanutest.

Kiievis sai tabamuse metroopeatus "Lukjanivska". Kuigi rongid käivad veel, sõidavad nad peatusest mööda. Linnas on teada vähemalt seitsmest kannatanust.

Harkivi linna pihta tulistati aga vähemalt 10 raketti, millest kaheksa tabas erinevaid objekte. On teada vähemalt ühest hukkunust ja kaheksast vigastatust.

Plahvatusi on olnud ka Konotopi linnas ja Hmelnõtskõi oblastis. Konotopis sai vigastada vähemalt kolm inimest.

Täpset infot kannatanute arvu kohta kogu Ukrainas veel pole.

Ihnat: Venemaa kasutas rünnakus praktiliselt kõikide liikide rakette

Ukraina õhuväe esindaja Juri Ihnati sõnul kasutas Venemaa rünnakus "praktiliselt kõike peale Kalibreid".

Ihnat loetles rünnakus kasutatud rakettide liike, milleks olid Kinžal, S-300, H-22, H-32, H-101 ja H-555.

Samuti kasutas Venemaa Shahed-136 droone. Ihnati sõnul võis Venemaa kasutada droone Ukraina õhukaitsesüsteemide asukohtade väljaselgitamiseks, et hilisemate rünnakute käigus suudaks raketid neid paremini vältida.

ISW: Ukraina väed liikusid edasi Bahmuti lähedal

Mõttekoja ISW analüütikute sõnul liikusid Ukraina üksused viimaste nädalate jooksul Bahmuti lähedal mõnevõrra edasi. Ukraina vägede progressi kinnitavad 20. detsembril avaldatud geolokatsiooniga kaardid, mille järgi vabastasid ukrainlased Klištšiivka külast kagusse jääva ala.

Samas kinnitavavas mõttekoja analüütikud, et Vene väed liikusid edasi Avdijivka ja Zaporižzja suundadel.

Nii kinnitavad 28. detsembril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid, et Vene väed liikusid edasi Avdijivka koksitehase lähedasel alal. Siiski ei hinda ISW seda edasiliikumist oluliseks.

Samuti okupeerivad nüüd Vene väed Zaporižžja oblastis Huljaipole lähedal asuvat Dorožnjanka küla, mida kinnitavad geolokatsiooniga kaadrid.

Lisaks väidavad Vene sõjablogijad, et Vene väed liikusid edasi Marjinka lähedal Donetski oblastis, kus jätkuvad positsioonilahingud Ukraina kaitsjatega. ISW käsutuses pole aga kaadreid, mis väidetavat Vene edasiminekut kindlalt kinnitaks.

ISW analüütikute sõnul hoiavad Ukraina väed oma positsioone Dnepri jõe okupeeritud idakaldal Hersoni oblastis, kuid viimasel ajal pole täheldatud kummagi poole vägede edasiliikumist selles rindejoone osas.

Venemaa korraldas ulatusliku drooni- ja raketirünnaku Ukrainale

Öösel vastu reedet tegi Venemaa järjekordse droonirünnaku Ukrainale. Reede varahommikul tuli teateid ka raketirünnaku algusest.

Seekordne droonirünnak algas korraga kahelt suunalt, sest Venemaa välja lastud droonid sisenesid Ukraina õhuruumi nii riigi lõuna- kui kirdeosas. Enamikes Ukraina oblastites töötas öö jooksul õhuhäire.

Kesköö paiku teatas Ukraina rahvusringhääling Suspilne, et droonirünnaku tagajärjel algas ühes Odessa kortermajas tulekahju. Odessa võimude teatel põhjustas tulekahju alla tulistatud Shahed-136 drooni rusude kukkumine.

Arvestatav hulk droone jätkas liikumist Lääne-Ukraina poole. Kell 4.50 tuli teade plahvatustest Lvivis. Linnapea Andri Sadovõi sõnul on fikseeritud kaks droonitabamust. Mis objekte tabasid droonid ning kas plahvatuste tagajärjel on ka kannatanuid, pole veel teada.

Vahetult enne kella viit teatas Ukraina õhuvägi Vene raketirünnaku algusest. Raketioht on välja kuulutatud peaaegu terves Ukrainas. On juba teateid plahvatustest Harkivis ja Tšerkassõ linnas. Kell 5.35 teatati raketiohu lõppemisest kõikides oblastites peale Harkivi oblasti.

Harkivi linnapea Ihor Terehhov teatas hommikul, et linnas toimus vähemalt kaheksa plahvatust. Linnapea sõnul ründas Venemaa Harkivit kahe tüübi rakettidega: S-300 ja H-22.

Harkivi oblasti sõjaväeadministratsiooni juhi Oleh Sõnehubovi sõnul ründas Venemaa oblasti keskust kokku 10 raketiga ning hetkeseisuga kannatanuid pole.

Ukraina kasutab Saksa päritolu õhutõrjesoomukit Gepard Vene droonide allatulistamiseks. Autor/allikas: SCANPIX/AFP/ROMAN PILIPEY

Ukraina taotleb eelarveprobleemide tõttu kohtumist rahastajatega

Ukraina peaminister Denõss Šmõhal on löönud häirekella riigi rahanduse pärast ja nõudnud kiireloomulist kohtumist rahvusvaheliste rahastajatega, kuna riigil seisab eelarve osas aasta alguses ees erakordselt suur ebakindlus, vahendas uudisteagentuur UNIAN reedel meediakanali Bloombergi artiklit.

Peaminister ütles kirjas rahastamise järelevalvet juhtivale võtmekoordinatsioonirühmale, et raha on järgmisel kuul vaja ja see tuleks suunata Ukraina eelarve põhivajadustele.

Sõnum toetab Ukraina üleskutseid rahvusvahelisele üldsusele, kuna enam kui 110 miljardi dollari suurune rahaline abi on takerdunud poliitiliste sisekonfliktide tõttu Ühendriikides ja Euroopa Liidus.

"Makromajandusliku stabiilsuse säilitamiseks on oluline, et saaksime alates 2024. aasta jaanuarist piisava, kiire ja prognoositava välisrahastuse," ütles Šmõhal sel kuul ametkondadevahelisele rahastajate koordineerimisrühmale saadetud kirjas.

Peaminister lisas, et rühm, mille G7 juhid lõid 2022. aasta detsembris rahvusvahelise rahastamise koordineerimiseks, peaks keskenduma pigem vahetutele eelarvevajadustele ehk valitsuse töös hoidmisele, õpetajate ja riigiteenistujate palkadele ning pensionitele ja mitte pikemaajalistele väljakutsetele.

"Vaevalt on võimalik tuleviku taastamis- ja ülesehitusprojektide üle arutleda, kui oleme hädas ellujäämisprioriteetide täitmisega," märkis peaminister kirjas.

Valitsusjuhi sõnul peaksid doonorid kohtuma jaanuaris enne järgmisel kuul kavandatavat planeeritud kohtumist.

"Me ei saa oodata märtsini oma sotsiaalsete vajaduste rahastamisega," toonitas peaminister.

Šmõhal kutsus ühtlasi annetajaid üles alustama tegevuste koordineerimist külmutatud Venemaa varade suunamiseks Ukraina ülesehitamiseks.

Zelenski pidas telefonikõne paavstiga ja tänas usujuhti toetuse eest

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja paavst Franciscus arutasid neljapäevase telefonikõne käigus tööd Ukraina rahuvalemi rakendamisel, teatas uudisteagentuur UNIAN.

Riigipea rääkis sellest oma õhtuses pöördumises ukrainlastele.

"Rääkisin just paavst Franciscusega. Tänasin teda kaunite jõulusoovide eest Ukrainale ja ukrainlastele. Rahusoovide eest – õiglane maailm meile kõigile. Arutasime oma ühist tööd rahuvalemi kallal, mille protsessis on juba rohkem kui 80 riiki oma esindajate tasemel. Saab olema veel rohkem," rääkis president.

Zelenski lisas, et on Vatikanile tänulik Ukraina poolt rahu nimel tehtava töö toetamise eest.

Paavst Franciscus palus jõululäkituses rahu Ukrainale, kus esmakordselt tähistati jõule ametlikult 25. detsembril.

"Kinnitame oma vaimset ja inimlikku lähedust Ukraina rahvaga, et nad tunneksid meie kõigi toetuse kaudu Jumala armastuse tõelisust," ütles paavst.

"Oleme lähedased oma sõjas kannatavate vendade ja õdedega. Meie mõtted on palestiinlaste, Iisraeli ja Ukrainaga," sõnas usujuht ka jõuluõhtu varasemas palves.

UNIAN tõi välja, et Franciscus teatas aprilli lõpus, et Vatikan valmistab ette erilist rahumissiooni aitamaks lõpetada sõda Ukrainas. 18. mail teatas Itaalia väljaanne Il Sismografo, et Ukraina ja Venemaa nõustusid vastu võtma Vatikani erisaadikuid.

Vatikani erisaadik külastas juunis Kiievit rahumissioonil. Pärast seda külastas saadik Moskvat, kus kohtus Putini nõuniku ja Vene õigeusu kiriku juhi patriarh Kirilliga. Saadik teatas pärast visiiti Moskvasse, et Ukraina sõja lõpetamiseks rahuplaani ei ole.

Samal ajal osales kardinal jõupingutustes Venemaa röövitud Ukraina päritolu laste koju tagasi saatmiseks.

Septembris sai teatavaks, et Vatikani rahusaadik Ukrainas oli Hiinasse sõitnud. Enne reisi pidasid Vatikani diplomaadid konsultatsioone USA, NATO ja Itaaliaga.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 850 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 357 520 (võrdlus eelmise päevaga +850);

- tankid 5953 (+13);

- jalaväe lahingumasinad 11 033 (+18));

- suurtükisüsteemid 8417 (+26);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 938 (+3);

- õhutõrjesüsteemid 620 (+3);

- lennukid 329 (+0);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 6539 (+36);

- tiibraketid 1620 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 11 215 (+35);

- laevad / paadid 23 (+1);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 1254 (+7).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.