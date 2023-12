Kultuuriministeerium lõpetas eestisoomlaste kultuuriomavalitsuse tegevuse

11. oktoobril toimunud esinduskogu valimistel osales vähem kui pool liikmetest.

Eestisoomlaste kultuuriomavalitsuse asutajaliige Taisto Uuslail ütles ERR-ile, et vaatamata kultuuriomavalitsuse tegevuse juriidilisele lõpetamisele tegutseb kogukond edasi, küll aga ei saa enam arvestada ministeeriumi poolsete toetustega. Seni on need läinud peamiselt administratiivse tegevuse katteks.

"Oleme kultuuris läinud kaugele inimesest, kuidas see toimib, see sõltub palju rahast ja projektimajandus tekitab seda, et raha ei saa, kultuuri ei tee, mis on ju jabur," rääkis Uuslail. "Peamine on pärimus, millega tegeleme ja selge, et projektirahad lähevad projektidele. Administratiivtasud, neid on keerulisem rahastada, kulka või integratsiooni sihtasutuse kaudu. Elu loob aga pretsendete, kes küsib, see saab."

Suurem küsimus on järelkasv ehk noorte teadlikkus oma rahvuskultuuri säilitamise vajadusest. Uuslail ütles, et rahvakultuuris ollakse suuresti kinni saja aasta taguses kultuurikihis, praegune noortekultuur ja huvid on aga hoopis kirjumad.



"Selge, et valimiste protsess on vanamoelne, hea näide on setud, kes kuningriigi päeval valivad eestseisuse," ütles Uuslail. "Oleme mõelnud sarnasele verisoonile, mis viiks lähemale päriselule."

Eestisoomlaste kultuuriomavalitsus tegi kultuuriministeeriumile ka ettepaneku kaaluda vähemusrahvuste kultuuriautonoomia seaduse kohendamist tänapäeva olukorrale vastavaks. Kultuuriministeeriumi vastuse kohaselt pole praegu plaanis seadust muuta.