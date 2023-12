Leiboristide juhtiv saadik: Briti valimised toimuvad juba maikuus

Sellise avaldusega esines Tööerakonna varipeaprokurör Emily Thornberry, kelle sõnul on maikuus valimiste korraldamine "kõige kehvemini hoitud saladus Westminsteris," vahendab The Guardian.

Thornberry viitas valitsevate konservatiivide otsusele avalikustada riigieelarve järgmise aasta 6. märtsil. Ühendkuningriigis avalikustatakse riigieelarve kaks korda aastas ning kevadise eelarve teatavaks tegemine märtsi alguses oleks tavatult varajane.

Briti valitsus kavandab väidetavalt teatada koos kevadise eelarvega mitmest maksulangetusest. Valitsus vähendas juba sügisese riigieelarvega sotsiaalmaksu kahe protsendipunkti võrra.

Osad konservatiivide saadikud soovivad, et valitsus vähendaks või koguni kaotaks pärandimaksu. Teiste sõnul oleks mõttekam vähendada tulumaksumäära.

Samas keeldus peaminister Rishi Sunaki pressiesindaja avalikustamast, mis konkreetseid maksulangetusi on valitsuses kaalumisel. Ühtlasi vihjas ta, et pärandimaksu kaotamine pole siiski plaanis.

"Kui rääkida pärandimaksust, siis enamik pärijaid seda ei maksa ning see toob ennustuste kohaselt riigikassasse pea 10 miljardit naela 2028. ja 2029. aastal, mis aitab rahastada avalikke teenuseid, millest sõltuvaid miljonid meist," ütles ta.

Siiski usuvad vaatlejad, et kevadel langetatakse mõni maks kindlasti.

Tööerakonna sõnul soovibki Sunak välja kuulutada valimised maksulangetustega samal ajal. Leiboristide juht Keir Starmer on juba andnud korralduse koostada erakonna valimisprogramm 8. veebruariks, et olla valimisteks valmis.

Samas väidavad mõjukad konservatiivid, et tegemist on kõigest Tööerakonna levitatava kuulujutuga, mis tõele ei vasta. Ühe saadiku sõnul oleks erakond juba kampaaniaga alustanud, kui peaminister tahaks mais valimisi pidada.

Endine konservatiivide juht Iain Duncan Smith ütles The Telegraphile, et tema arvates oleks mõttekam pidada valimised alles siis, kui inimesed on saanud tunda maksulangetuste mõju oma rahakotile.

"Ma ei korraldaks valimisi maikuus. Me tahaksime, et inimesed tunneks, et asjad on muutunud. Oleks parem pidada valimised pärast suve lõppu, kui inimesed naasevad puhkuselt ja tunnevad ennast paremini," ütles poliitik.

Hetkel juhib vasaktsentristlik Tööerakond küsitlustes arvestatava edumaaga valitsevate konservatiivide ees. Politico küsitluste keskmise järgi toetab Tööerakonda 43 protsenti valijatest, samas kui konservatiivid jäävad teisele kohale 25 protsendiga.

2019. aasta üldvalimistel said konservatiivid 43,6 protsenti antud häältest ja leiboristid 32,1 protsenti.