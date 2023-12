Nende hinnangul ei too välisministeeriumi otsus ka soovitud kokkuhoidu. Suursaadik Kristjan Prikk aga rõhutas, et erinevalt paljudest teistest asutustest pole välisministeeriumil kärbeteks palju mänguruumi, sest enamik eelarvest on püsikulud. Washingtonist jätkab Maria-Ann Rohemäe.