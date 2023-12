Majandusteadlased: ECB hakkab langetama intressimäärasid teises kvartalis

Kui enamus investoreid prognoosib, et ECB langetab intressimäärasid juba märtsis, siis Financial Timesi küsitletud 48 majandusteadlase seas oli samal seisukohal ainult kaks. Enamik majandusteadlasi ennustab intressimäärade langetamise algust alles 2024. aasta teises kvartalis.

Kuigi ECB ametnikud hoiatavad, et inflatsiooni langetamine võib võtta veel aega, usub pea 60 protsenti küsitlusele vastanud majandusteadlastest, et inflatsioon jõuab kahe protsendini juba 2024. aastal. Selle aasta novembris jõudis inflatsiooninäitaja 2,4 protsendini.

Majandusteadlaste sõnul oleks intressimäärade liiga aeglane langetamine halb nii Euroopa majandusele kui ECB mainele.

"Intressimäärade langetamisega viivitamine võib osutuda kahjulikumaks ECB mainele kui intressimäärade aeglane tõstmine energiašoki ajal," ütles panganduskontserni TS Lombard Euroopa analüütik Davide Oneglia.

ECB tõstis hoiustamise püsivõimaluse intressimäära nelja protsendini sel aastal, samas kui veel 2022. aastal oli selleks -0,5 protsenti. Keskpanga otsus oli seotud viimase mitme aastakümne kõrgeima hinnatõusuga.

Pea 42 protsenti küsitlusele vastanud ökonomistidest arvas, et ECB tõstis intressimäärasid liiga kõrgele ning ainult kaks protsenti arvas, et intressimäärade tõus polnud piisav. Ülejäänud majandusteadlaste sõnul oli intressimäärade tõus õige suurusega.

"ECB tõstis intressimäärasid väga agressiivselt – suurte sammudega ja kiiresti – ning on olemas risk, et see on hinnanud üle euroala majanduse tugevust," ütles Iiri keskpanga endine asejuht Stefan Gerlach.

Osad majandusteadlased ei ennusta lähiajal intressimäärade langetust. Kolmandik arvab, et ECB alustab intressimäärade algatust alles 2024. aasta teisel poolel ning 13 protsenti arvas, et intressimäärade langetust ei maksa oodata 2025. aastani.

Keskmiselt hindavad ökonomistid, et ECB langetab järkjärguliselt intressimäärasid 2,25 protsendini ning tagasi nullilähedaseks intressimäärad ei lähegi.

Osad majandusteadlased seadsid küsimärgi alla ECB võimekust inflatsiooni kontrollida.

"Praegune inflatsiooni langus on sisuliselt tingitud energiahindade langusest, nii otseselt kui kaudselt. On vähe tõendeid selle kohta, et intressimäärade langetus vähendaks otseselt nõudlust," ütles Prantsuse äriülikooli IÉSEG School of Management direktor Eric Dor.

Mitme Euroopa Liidu liikmesriigi võlakoormus on tõusnud üle 100 protsendi sisemajanduse koguproduktist (SKP), näiteks on riigi võlakoormus sellest näitajast kõrgem Prantsusmaal, Itaalias ja Hispaanias.

Samas ei arva majandusteadlased, et EL-i ähvardaks lähiajal võlakriis. Pigem nähakse probleemi poliitikute soovis liiga kiiresti eelarvepuudujääki vähendama hakata. Detsembris leppisid EL-i riigid uutes võla- ja eelarvereeglites, mis nõuavad rangema eelarvedistsipliini taastamist.

Poliitikute pööre kasinuspoliitika poole võla jätkusuutlikuse pärast muretsemise tõttu on üks suurematest riskidest euroala majandusele, ütles Financial Timesile Hollandi panga ABN Amro peaökonomist Sandra Phlippen.