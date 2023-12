Poola õhuruumi sisenes Ukrainast tundmatu objekt

"Objekt saabus Ukraina piirilt," ütles relvajõudude operatiivväejuhatuse pressiesindaja kolonel Jacek Goryszewski uudistekanalile TVN24.

"Ukraina territooriumil oli öösel äge tulistamine, see intsident võib olla sellega seotud," ütles Goryszewski.

Õhuruumi rikkumine leidis aset piirilinna Zamośći lähedal, ütles Goryszewski.

Operatiivväejuhatuse teatel jälgis radar tundmatut objekti hetkest, mil see piiri ületas, kuni signaali kadumiseni.

Objekt saabus hommikutundidel ning Poola aktiveeris kõik tema käsutuses olevad väed ja vahendid, öeldi teates.

22. novembril kukkus Ukraina piirist kuue kilomeetri kaugusele Poola Przewodówi külla Ukraina rakett ja kaks inimest sai surma.

Rakett lendas Venemaa ägeda õhurünnaku ajal ja seetõttu arvati alguses, et see on Vene rakett, mis võinuks tähendandada NATO sõtta tõmbamist. Hiljem tehti aga kindlaks, et tegu oli Ukraina õhutõrjeraketiga.