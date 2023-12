PlusPlus Capital esitas kohtule saneerimisavalduse

PlusPlus Capitali juhatuse liikme Kaarel Raiki sõnul esitas ettevõte saneerimisavalduse, kuna on ajutiselt raskustes Frankfurdi börsil noteeritud tütarettevõtte eurovõlakirjade intressi tasumisega ja erinevate kokkulepitud tagasiostude lõpule viimisega.

"Vaatamata jõupingutustele ei õnnestunud meil sõlmida finantseerimislepingut kapitali kaasamiseks ja seeläbi teha kokkulepitud makseid käesoleva aasta lõpuks. Samal ajal on meie ärimudel jätkusuutlik, igapäevased rahavood positiivsed ja varade maht suur. Seetõttu usume, et saneerimismenetluse algatamine on tänases olukorras parim viis tagada nii ettevõttele kui investoritele jätkusuutlik lahendus," lausus Raik.

Tema sõnul töötab ettevõte aktiivselt edasi lisakapitali kaasamise nimel. PlusPlus Capitali varade maht ulatub 134 miljoni euroni ja koosneb peamiselt nõuetest eraisikute vastu.

PlusPlus Capitali Luksemburgis registreeritud tütarfirma PlusPlus Capital Financial S.à r.l. teatas reedel börsile, et ei suuda teha makseid 100 miljoni euro väärtuses 11-protsendise aastaintressiga võlakirjade teenindamiseks ning olukorrale lahenduse leidmiseks palus emaettevõte algatada Harju maakohtul saneerimismenetluse.

PlusPlus Capital on finantsnõuete haldamisega tegelev ettevõte, mis ostab Balti riikides ja Soomes finantssektori ja telekomiettevõtetelt maksetähtaja ületanud võlaportfelle. PlusPlus Capital rahastab oste, kaasates era- ja institutsionaalseid investeeringuid. Tallinnas asuva peakontoriga Balti riikide ja Soome finantsnõuete haldusettevõte PlusPlus Capital on alates 2010. aastast ostnud üle 120 000 nõude nimiväärtusega ligikaudu 290 miljonit eurot.

ERR-i portaal on ettevõtte raskustest kirjutanud juba eelmisel aastal.