Lõppevat aastat saab iseloomustada mitut moodi, kuid vaieldamatult üks keskseid teemasid on elukalliduse tõus.

Uudistes on tooni andnud küll üleüldise inflatsiooni pidurdumine, aga näiteks toiduhinnad ei ole aastaga odavamaks muutunud. Ka kuue kuu euribor on aasta lõpuks jõudnud kergesse langustrendi, kuid ka see ei kajastu veel inimeste kodulaenudes.

Jane Saluoruga suhelnud eestlased tõdevad, et rahaliselt on järjest raskem hakkama saada.