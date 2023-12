Argentina lükkas ametlikult tagasi kutse ühineda BRICS-iga

BRICS, kuhu kuuluvad Brasiilia, Venemaa, India, Hiina ja Lõuna-Aafrika Vabariik, teatas augustis, et võtab vastu kuus uut liiget seismaks vastu lääneriikide juhitavale maailmakorrale.

Argentina, Etioopia, Iraani, Saudi Araabia, Egiptuse ja Araabia Ühendemiraatide saamine BRICS-i liikmeks oleks jõustunud 1. jaanuaril.

Milei ütleb oma kirjas, mille avaldas mitu meediamaja, et Argentina liikmesust "ei peeta praegu kohaseks".

Sel kuul ametisse astunud Milei ütles juba presidendivalimiste kampaania ajal, et tema võidu korral ei saa Argentinast BRICS-i liiget.

Milei ütles kirjas, et tema välispoliitika "erineb mitmes aspektis eelmise valitsuse omast ning selles võtmes vaadatakse mõned eelmise administratsiooni otsused uuesti üle".

Valimiskampaania ajal teatas Milei, et "meie geopoliitiline joondumine on USA ja Iisraeliga. Me ei kavatse liituda kommunistidega".