Belgia rannikul kulgeb maailma pikim trammiliin

Kui teil on näiteks Tallinnas trammiga sõites tekkinud tunne, et trammisõit võtab kaua aega, siis võite lohutada ennast teadmisega, et Belgia rannikul asuv tramm sõidab ühest otsast teise kaks ja pool tundi. Ja paljud kohalikud sõitjad ei ole isegi kursis, et tegemist on maailma pikima trammiliiniga.

Belgia rannikul Hollandist Prantsusmaani sõidab üks väga eriline trammiliin. See on kohalike seas tuntud kui rannikutramm ning oma 67 kilomeetriga on see pikim trammiliin maailmas. Ühest otsast teise läbi kuurortlinnade ja liivadüünide sõitmiseks kulub ligikaudu kaks ja pool tundi.

Juba lapsena trammi juhtimisest unistanud Peter Buyle oli 16 aastat meremees. Soov rohkem kodus olla, aga endiselt merevaadet nautida tõigi ta rannikutrammi juhtima.

"Minu jaoks on see imeline tunne. Olen alati nagu puhkusel. Kõik, kes siin piirkonnas liiguvad, on kas pensionil või puhkusel. Siin on täiesti teistsugune atmosfäär kui mõnes kontoris, kus tuleb nelja seina vahel töötada. Siin oled alati väljas, näed merd. See on imeline," lausus Buyle.

Kohalike sõnul on selle trammiga mõnusam sõita talvel.

"Suvel on kaks kuud palju turiste. Trammid sõidavad iga viie minuti tagant. Palju liikumist, palju inimesi. Tegelikult on see päris ohtlik isegi. Aga talvel on kõik väga rahulik ja vaikne," ütles Buyle.

Kuigi kohalikud naudivad pikka sõitu rannikul, ei ole mitmed neist isegi kursis, mille poolest see trammiliin maailmas ainulaadne on.

"Kuulasin BBC-d ja vaatasin internetist, et üks asi, mida tuleb Belgias näha, on see tramm, sest see liin on pikim maailmas," ütles Toni.

"Ma arvan, et see ei ole tõsi. 67 kilomeetrit ei ole eriti pikk," nentis aga Misch.