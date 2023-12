Transpordiamet hoiatab libeduseohu eest teedel

Laupäeva pärastlõunal on teekatted põhi- ja tugimaanteedel vihmasajust märjad. Ida-Virumaal on teetemperatuur kergelt miinuses, seal kiilasjää oht. Põhja-, Kesk- ja Lääne-Eestis on udu tõttu nähtavus teedel piiratud. Temperatuurid püsivad enamasti veel plusspoolel.

Õhtul langeb õhutemperatuur põhja poolt alates kiirelt alla 0 kraadi, vihmasadu muutub üle lörtsi- ja lumesajuks ning märjad teepinnad jäätuvad.

Ilmaprognoosi kohaselt sajab õhtul vihma ja lörtsi. Öösel sajab mitmel pool lund. Tihedam sadu on Põhja- ja Ida-Eestis, seal võib ka tuisata. Õhutemperatuur langeb -1 kuni -8 kraadini. Kohati piirab nähtavust udu ja teepinnad jäätuvad.

Transpordiamet kutsub liiklejaid üles sõitma ettevaatlikult, varuda aega ning arvestada talviste tee- ja ilmastikuoludega.

Liiklejad saavad infot teeolude kohta edastada telefonil 1247 ning lisainfot teeolude ja liikluspiirangute kohta saab vaadata http://tarktee.ee.