Uus aasta tuleb pakasega

Uue aasta alguspäevadel on õhutemperatuur langustrendis.

1. jaanuari öö on pilves selgimistega. Põhjarannikul sajab kohati lund ja võib tuisata. Puhub idakaare tuul 1 kuni 7, saartel ja rannikul ida- ja kirdetuul 5 kuni 10 meetrit sekundis. Külma on -7 kuni -14, rannikul kuni -4 kraadi.

Hommik tuleb muutliku pilvisusega ja sajuta. Puhub tasane, saartel ja rannikul kohati mõõdukas kirde- ja idatuul ning miinuskraade on 8 kuni 12, saartel 4 kuni 8.

Päeval on pilvisus vahelduv ning Põhja-Eestis sajab kohati lund ja tuiskab. Puhub valdavalt idatuul 4 kuni 8, iiliti 12, saartel ja rannikul 5 kuni 12, iiliti 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -7 kuni -13, rannikul kuni -4 kraadi, kuid õhtul langeb temperatuur idapoolsetes maakondades kuni -20 kraadini.

Järgnevatel päevadel on pilvisus vahelduv. Olulisemat lumesadu on oodata kolmapäeval ja neljapäeval ning siiski pigem rannikualadel. Kui neljapäevani on temperatuur ikka langustrendis, siis reedel pakane veidi leebub.