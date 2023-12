Sel suvel jõustus kauaoodatud hooldereform, millega lubasid poliitikud, et hooldekodu koht saab kättesaadavaks pensioni eest.

Pool aastat hiljem on selge, et nii siiski ei läinud. Inimesed on pöördunud õiguskantsleri poole, sest neil tuleb oma lähedase hooldekodukoha endiselt tasuda, mõnel puhul ka senisest rohkem.

Mirjam Mõttus