Oluline 1. jaanuaril kell 6.50:

- Ukrainas hukkus rünnakutes viis inimest;

- ISW: Ukraina väed liikusid Kupjanski suunal veidi edasi;

- Zelenski pöördus ajutiselt okupeeritud alade ukrainlaste poole.

Ukrainas hukkus rünnakutes viis inimest

Ukraina lõunaosas asuvas Odessas ja idaosas Donetski oblastis hukkus rünnakutes viis inimest, teatasid esmaspäeval kohalikud võimud.

Odessas sai kohaliku kuberneri Oleh Kiperi sõnul Venemaa droonirünnakus surma üks inimene. "Linna eri piirkondades puhkesid tulekahjud elumajades," sõnas Kiper.

Venemaa jätkas aasta viimase päeva õhtul droonirünnakuid Ukraina vastu.

Ukraina õhujõudude teatel tuvastati riigi õhuruumis mitukümmend vaenlase ründedrooni, õhutõrje tegutses nende likvideerimiseks.

"Shahedide rünnak jätkub! Mitukümmend vaenlase ründedrooni Ukraina õhuruumis!" teatasid õhujõud oma kanalis suhtlusvõrgustikus Telegram.

Ukraina võimud teatasid esmaspäeval, et Lvivi lähedal põleb Roman Šuhhevõtši mälestusmuuseum. Muuseum läks põlema alla kukkunud droonide rusude tõttu. Võimude teatel keegi vigastada ei saanud, vahendas Ukrainska Pravda.

Šuhhevõtš oli Ukraina rahvuslane ja Ukraina ülestõusuarmee (UPA) liider. Muuseum asub majas, kus Šuhhevõtš suri.

ISW: Ukraina väed liikusid Kupjanski suunal veidi edasi

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Ukraina väed liikusid Kupjanski suunal veidi edasi. Üks Vene sõjablogija väitis, et Ukraina väed korraldasid Orljanka lähedal eduka vasturünnaku. Vene ja Ukraina allikad kinnitasid, et Sõnkivka lähedal käivad ägedad lahingud. Asula jääb Kupjanskist üheksa kilomeetri kaugusele.

Ägedad positsioonilahingud käivad ka Bahmuti rindelõigul. Vene ja Ukraina allikad teatasid, et ägedad lahingud käivad Bohdanivka asula lähedal, mis asub Bahmuti põhjatiival. Ägedad lahingud käivad ka Bahmuti lõunatiival.

Avdijivka rindel suuri muutusi polnud, aga Venemaa jätkab Ukraina positsioonide ründamist.

Venemaa jätkab jätkab ohvriterohkeid rünnakuid linna ümber piiramiseks. Üks Vene blogija väitis, et Vene väed kontrollivad ligi kolmandikku Stepovest. Lahingud käivad veel ka koksitehase, Pervomaiske ja Siverne lähedal.

Zelenski pöördus ajutiselt okupeeritud alade ukrainlaste poole

Ukraina president Volodõmõr Zelenski pöördus pühapäeval eraldi ukrainlaste poole ajutiselt okupeeritud aladel.

Riigipea sõnul on ukrainlased tugevamad kui kunagi varem,

"Kõik need ukrainlased, kes on praegu ajutiselt okupeeritud aladel. Kõik, kes pole Ukrainat endas kaotanud. Vaenlane ei hõivanud teie päid ja teie südant. Kõik, kes hoiavad Ukrainat oma lastes. Hoiavad meie lippu. Ma usun Ukraina tagasitulekusse" rääkis president.

"Te tundsite kodumaad oma südames ja selle eest meie tänu. Ja teile jäi meelde, et ilma teie kõigita on Ukraina poolik ja puudulik," sõnas Zelenski.

President märkis, et seekord tähistame uut aasta vastavalt meie ajale.

"Armastusega Ukraina vastu. Ja see armastus on tugevam kui okupatsioon. See armastus Ukraina vastu on liikumapanev jõud, mida sissetungijad nii kardavad," jätkas Zelenski.