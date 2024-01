Suurbritannia kaalub õhurünnakuid Jeemeni huthi mässuliste vastu

Huthid on Punasel merel laevu rünnanud alates novembrist. Viimaste nädalate jooksul kasvanud rünnakute arvu tõttu on laevandusfirmad asunud juhtima oma laevasid Punasest merest eemale.

Briti kaitseminister Grant Shapps ütles, et London ei kõhkle võtmast kasutusele konkreetseid meetmeid, et hoida ära edasised rünnakud. Suurbritannia ja USA valmistavad nüüd ette ühisavaldust, et saata nii mässulistele viimane hoiatus, vahendas The Guardian.

USA sõjavägi teatas juba pühapäeval, et pärast seda kui huthid USA helikopterite pihta tulistasid, avasid need enesekaitseks vastutule, uputades neljast väikealusest kolm ning tappes meeskonnad.

USA kuulutas hiljuti välja ka koalitsiooni huthi rünnakute vastu. Algatusega ühines samuti Suurbritannia ning koalitsiooniga liitus Briti sõjalaev HMS Diamond.

Iraani toetatud huthid väidavad, et nende rünnakud on seotud Iisraeli tegevusega Gaza sektoris. Suurbritannia välisminister David Cameron suhtles seetõttu pühapäeval ka Iraani välisministri Hossein Amir-Abdollahianiga.

"Rääkisin täna (Amir-Abdollahianiga) huthide rünnakutest Punasel merel, mis ohustavad süütute inimeste elusid ja maailmamajandust. Tegin selgeks, et Iraan jagab vastutust nende rünnakute ärahoidmisel, arvestades Teherani pikaajalist toetust huthidele," ütles Cameron.

Ka Briti valitsuse pressiesindaja teatas, et olukord Punasel merel on tõsine. Pressiesindaja ütles, et konkreetseid otsuseid pole veel tehtud ning London jätkab diplomaatiliste lahenduste leidmist.

"Kutsume Iraani toetatud huthi mässulisi lõpetama neid rünnakuid ning teeme liitlastega koostööd, et kaitsta navigeerimise vabadust," teatas pressiesindaja.