Kõrvalteedel on suur libeduseoht

Transpordiamet hoiatab, et esmaspäeval on kõrvalmaanteedel suur libeduseoht ja väiksemate teede läbimine võib olla raskendatud.

Esmaspäeva pärastlõunal on Eesti põhimaanteed Lääne-Eestis soolamärjad, mujal Eestis on sõiduradade vahel lumesegu ja teeolud on lumisemad.

Kõrvalmaanteedel on suur libeduseoht ning muud väiksemad teed võivad olla ka raskesti läbitavad.

Jätkuvalt on Põhja-Eesti ranniku läheduses lumesadu ning õhutemperatuur Eestis jääb -5 ja -15 kraadi vahele.

Õhtuks ja ööseks prognoosib keskkonnaagentuuri ilmateenistus olulise sajuta, kuid külma ilma – õhutemperatuurid langevad mandril kohati -23 kraadini ja saartel -15 kraadini. Põhjarannikul võib esineda tuisku.

Liiklejatelt ootab transpordiamet infot teeolude kohta telefonil 1247. Lisainfot teeolude ja liikluspiirangute kohta saab vaadata http://tarktee.ee.